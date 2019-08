【香港人識跳舞】香港國際 Reggae Ska 音樂節 八月尾大搖大擺

經過太空館一晚,香港人原來識跳舞同開party!來自牙買加的 Reggae 與 Ska 的音樂,無論生活多麼困難,仍然能在尋找快樂。如今戰場有很多,捱不住時要去避一避世。

自 2015 開始,《 Hong Kong International Reggae Ska Festival 》(下稱 HKIRSF ),就開始集結了世界各地的 Reggae 與 Ska 強勁單位來港演出。不止經典的天團,還有將Reggae 及 ska 元素融入這世代風格的新貴單位,成為全亞洲其中一個最大型的雷鬼斯卡音樂節。

今屆《 Hong Kong International Reggae Ska Festival 2019 》請來有來自牙買加的「Rocksteady」經典組合 Keith and Tex , 日本Ska 音樂界中的老前輩 The Ska Flames , 全球 Dancehall Reggae 界裏很有名的日本組合 Mighty Crown the Fareast Rulaz , 台灣 Ska 音樂的代表 Skaraoke , 英國 2-Tone Ska 的最強代表 The Specials 的結他手 Roddy Radiation ,加上香港的 Ska 大樂隊 The Red Stripes , 和本地 Reggae 「Selectors」Heavy Hongkong。

活動詳情:

《 Hong Kong International Reggae Ska Festival 》 (香港國際雷鬼斯卡音樂節)

8月24日 6PM

場地:灣仔修頓場館