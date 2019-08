和你飛去機場 - 接機送機你可以聽的歌曲

不論你是去緊機場、逗留在機場、到機場接機,還是想朋友在離境大堂多留一會... 怎樣都好,要和大家「 飛 」,除了自己叫一樣口號或是聽著別人叫口號也好,都可以選擇聽聽歌。扭耳仔在此分享一下「 和你飛的歌單 」。

當然要有主題曲:

The Motors - 《 Airport 1978 》

Slowdive - 《 Here She Comes 》

LANY -《 Taking Me Back 》

遇上有人罵你們「 阻住地球轉 」?播這首給他/她送他離開:

Fleetwood Mac - 《 Go Your Own Way 》

The Supremes -《 5:30 Plane 》

monks - 《 Blast Off! 》

人人都是個 Airportman:

R.E.M. -《 Airportman 》

我們只有一個家:

The Magnetic Fields -《 My Only Home 》

Electric Light Orchestra -《 Shine a Little Love 》

The Midnight -《 Explorers 》

當然要有 Tom Hanks 主演的《 Terminal 》原聲配樂中其中一首

John Williams -《 Viktor’s Tale 》

當然不能少 my little airport 了

my little airport -《 HEY HEY BABY 》