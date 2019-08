【Indie OG】No One Remains Virgin 及 四方果 久違出新歌反修例

兩隊久未露面的香港 Indie 單位,No One Remains Virgin 及 四方果 最近都因為反修例議題,出新歌支持一班年輕人,異曲同工之處在他們的二創MV,都帶大家好好重溫這幾個月來的新聞片段。

四方果 SQuareFruit - 一齊上,一齊落 (Together)

一人音樂單位 四方果( 樂隊AMK結他手許惠琛 ),曾於 1999年推出個人專輯《四方果》及2001年的《一個人》,音樂帶有 indie pop、indie rock、post rock 等元素,2001年更與音樂人蔡德才組成普普樂團,在主流音樂圈亦可見有四方果的作曲作品。數到最近見到四方果的名字,是他參與my little airport 《彌敦道的一晚》的編曲。

my little airport - 彌敦道的一晚 good trip:阿P與四方果

新作《一齊上,一齊落 (Together) 》剪輯了當日一批示威者帶走想死守立法會的四名人士,期間一名少女被記者訪問的聲音片段。帶電子質感的器樂搖滾,再次令人回憶當日催淚的畫面。

No One Remains Virgin - 暑期惡夢 (Summer Nightmare)

2011年樂隊 No One Remains Virgin 與動畫師黃炳合作的《獅子胯下 (Under the Lion Crotch)》MV 驚豔了整個音樂圈子,令樂迷同時認識到兩個重口味的音樂單位! No One Remains Virgin 的音樂重口味在像多段不協調的軌道同時在播放,但又能形成一種氣場? 電子、迷幻、噪音、實驗,不協調但在同一目標下前進,這就是現在的香港人?

新作《暑期惡夢 (Summer Nightmare)》繼續一貫重口味的實驗作風,MV運用了大量新聞相片,亦將歌詞融入圖片中的文字風格,連儂牆上的文字,警署牆上的塗鴉,好好望清楚你你和我跟你。