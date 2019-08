MAEL X CHANKA - Riley and Her Nightmares ：發夢後坐紅van回家

由 GREYTONE 團隊成員 MAEL 製作的新作《 Riley and Her Nightmares 》,擅長 EDM 的 MAEL 這次以較柔弱的編曲,偏向 lo-fi beat 的聲音處理,以交通燈的聲響,引出一段百感交雜的思考過程。猶如當你坐紅van回家,充滿行人的街道頓時冷清,回想一整天的事,同時對未來充滿著疑惑。

GREYTONE 成員 MAEL:有晚發完夢獨自一個返屋企,印象好深刻嘅係當時無人無車的街道上,只有紅綠燈的回響,當下有種孤單、失落、無力,身心俱疲的感覺。之後就嘗試用返紅綠燈聲,這個元素去捕捉返當刻的感覺。當初只是單純想抒發自己的負面情緒而寫這個demo。

MAEL : 與陳嘉在6月11日野餐的時候認識,之後都見過她幾次。同為有同樣理念、同樣心情的人,所以第一個就想起可以搵她成為這首歌的聲音,而且佢聲線入面有種飄浮感都同呢首歌的情感好夾。

1949 年《The Life of Riley》 NBC電視台的劇場 ( 圖片來源:維基百科 )

「 The life of Riley」意指「舒適安逸的生活,無憂無慮的生活 」,是美國的一句諺語。首次出現在 1900 年代初,據說是來自幾首在歌舞雜耍表演中的歌曲,曲中提及的 Mr. Riley 都過著安逸奢華的生活。

第一次世界大戰期間,美國軍人的家書中,經常使用 live the life of Riley,想用作安慰家人,這場戰爭就要結束了,希望回到家鄉後就可過著安逸的生活。到40年代,live the life of Riley 已經成為「家喻戶曉」的諺語,甚至被用作美國,製作成廣播及電視情境喜劇《The Life of Riley》, 由 William Bendix (曾獲得奧斯卡最佳男配角獎) 所主演。2014 年在法國也有一部同名電影在國內上映。