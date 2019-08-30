MAEL X CHANKA - Riley and Her Nightmares ：發夢後坐紅van回家

香港越來越 cyberpunk ，(監控)科技越來越先進，生活越來越差，面對這副龐大的機器，本來生活安穩的 Riley ，也踏上不歸路，因為他知道沒有第二次機會。歌名源於「The life of Riley」，這句出自第一次世界大戰的諺語，在這場香港之戰中，我們何時能爭取到安穩的生活？

由 GREYTONE 團隊成員 MAEL 製作的新作《 Riley and Her Nightmares 》，擅長 EDM 的 MAEL 這次以較柔弱的編曲，偏向 lo-fi beat 的聲音處理，以交通燈的聲響，引出一段百感交雜的思考過程。猶如當你坐紅van回家，充滿行人的街道頓時冷清，回想一整天的事，同時對未來充滿著疑惑。

最初做呢首歌，你想表達一種什麼感覺？

GREYTONE 成員 MAEL：有晚發完夢獨自一個返屋企，印象好深刻嘅係當時無人無車的街道上，只有紅綠燈的回響，當下有種孤單、失落、無力，身心俱疲的感覺。之後就嘗試用返紅綠燈聲，這個元素去捕捉返當刻的感覺。當初只是單純想抒發自己的負面情緒而寫這個demo。

GREYTONE 團體以往的報導：

MAEL X JUN - 花開正蘼時：EDM都可以有內涵

【逃犯條例】JB 好 lit ！出歌直斥警察濫權 尾段狗吠聲有得解

JB ：我暫時走得比較前 【Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (上集)

除了粗口 廣香說唱大不同 【 Greytone 紀錄片】灰色軌跡 (下集)

與陳嘉的合作，是怎樣發生？

MAEL ： 與陳嘉在6月11日野餐的時候認識，之後都見過她幾次。同為有同樣理念、同樣心情的人，所以第一個就想起可以搵她成為這首歌的聲音，而且佢聲線入面有種飄浮感都同呢首歌的情感好夾。

關於「The life of Riley 」的典故

1949 年《The Life of Riley》 NBC電視台的劇場 ( 圖片來源：維基百科 ) 「 The life of Riley」意指「舒適安逸的生活，無憂無慮的生活 」，是美國的一句諺語。首次出現在 1900 年代初，據說是來自幾首在歌舞雜耍表演中的歌曲，曲中提及的 Mr. Riley 都過著安逸奢華的生活。 第一次世界大戰期間，美國軍人的家書中，經常使用 live the life of Riley，想用作安慰家人，這場戰爭就要結束了，希望回到家鄉後就可過著安逸的生活。到40年代，live the life of Riley 已經成為「家喻戶曉」的諺語，甚至被用作美國，製作成廣播及電視情境喜劇《The Life of Riley》， 由 William Bendix (曾獲得奧斯卡最佳男配角獎) 所主演。2014 年在法國也有一部同名電影在國內上映。

《 Riley and Her Nightmares 》MV中的彩蛋

這個由 MAEL 及 陳嘉 親自繪製的MV之中其實，隱藏了不少彩蛋，筆者找到這些，其他則等待樂迷去發掘：