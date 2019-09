Foo Fighters 倡聯署Oasis重組，Noel Gallagher 黑面回應訴求！

早前 Foo Fighters 於英國雷丁音樂節演出時,在鼓面印上 Oasis 的 Gallagher 兄弟的肖像,更聲稱要展開聯署要求 Oasis ,台下觀眾紛紛舉手贊成!出名黑面和串嘴的 Gallagher 兄弟,哥哥 Noel 表示先要解散 Foo Fighters 。

來自 Foo Fighters 在雷丁音樂節的鼓面照片玩笑

Foo Fighter 主音 Dave Grohl 是搖滾界出名的「口水佬」,話速很快之餘,亦常常爆出幽默的「垃圾話」!Dave 曾多次在訪問中表示欣賞 Oasis 樂隊及結他手 Noel Gallagher 創作旋律的能力,早前去到英國的雷丁音樂節演出,不禁要幽他們一默,在鼓面印上 Oasis 主音 Liam Gallagher 及 Noel Gallagher 這對反面多年的兄弟合照。演出期間,Foo Fighter 鼓手 Taylor Hawkins 換上結他走到台前,介紹他們的oasis鼓面合照,說有一天他們會令 Oasis 重組,更建議聯署向 Oasis 表達訴求,台下樂迷紛紛舉手贊成,Taylor 概嘆要他們重組,可能要花好多錢,Dave Grohl 相信他們一定會重組!

Noel Gallagher 嘴炮還擊 要聯署解散 Foo Fighters

從來關於 Oasis 中兩兄弟的事非,都會被炒得火熱。因為自2009年解散以來,大家已經有十年沒有見過這隊英國國民樂隊重聚,就算同為曼城球迷的 Noel 及 Liam ,同場慶祝球隊棒杯,也不會見到他們合照。在Foo Fighters 的言論發表後三天, Noel Gallagher 在美國聖地牙哥演出時回應樂迷的訴求,他表示也要發動聯署要求解散 Foo Fighters ,之後一日,Noel 更要求 Dave Grohl 上台「幫他做一些恥辱的事」。Gallagher 家族的嘴炮果然名不虛傳。

Noel Gallagher 忍不住在訪問裡串Dave Grohl:

Oasis 重組的可能性?Noel 和 Liam 音樂外難以解決的私怨

Noel Gallagher 在8月頭接受 The Guardian 的訪問,文章以「Noel Gallagher : I liked my mum until she gave birth to Liam 」為題,自從 Liam 的誕生,令 Noel 不再愛他的媽媽,真是家家有本難念的經。訪問中,Noel 更提到 Liam 多次用電話騷擾他的家人,更令他的妻子被網絡欺凌至關閉 Instagram 賬戶,更憤怒地指出如果 Liam 不是一個搖滾巨星,而是一個車房的技工,他做出這些行為,警察就會上門找他。

Noel 更狠狠批評 Liam 的創作:「如果我把我兩個小孩,一個九歲一個十一歲,關在房裡45分鐘所做出的作品,都會好過他新出單曲!」提到 Oasis 的重組,Noel:「我在電視新聞,看到他說要打掉我的下巴。」Noel 更覺得根本沒有人會想跟 Liam 組樂隊,因為他是一個自私到極點,會獨自吃掉在場所有薯片的人。

而 Liam 方面,他最近推出了個人紀錄片《AS IT WAS》,講述他離開 Oasis 後如何重新去做音樂,話語中夾雜無限的「Fxxk」,最後不少得指罵哥可 Noel。要爭取 Oasis 重組和香港爭取民主之路一樣很漫長!這只是個開始!