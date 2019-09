《有隻雀仔跌落水》原曲是黑暗童謠 向濫權發聲/不忘被犧牲的小孩

《有隻雀仔跌落水》原曲是來自英國的童謠《London bridge is falling down》,原倫敦橋 (後世誤以為是雙塔橋) 早於羅馬時代公元55年建成,因大橋經歷多次倒塌死傷慘重,令童謠不斷流傳。相傳歌曲中「 My Fair Lady 」 是人民用來諷刺當時一位女性當權者。

最元祖的「London bridge」建於羅馬時代

現存的倫敦橋建於 1987年,近年亦持續進行加建和修葺。 (圖片來源:維基百科)

《London bridge is falling down》中的倫敦橋常被誤會為倫敦塔橋 ( Tower Bridge ) ,原址倫敦大橋與塔橋距離 700 公尺遠。位於泰晤士河,由羅馬時代公元55年開始以木材建設,到後來改用石材,及現在用混凝土的大橋,是倫敦市兩岸市民的主要來往幹道。所謂「殺人放火金腰帶,修橋補路無屍骸」,一條長達兩千年歷史的大橋,如果沒有發生過事故和傷亡,絕對是謊話。

跟據歷史記載,即是維基百科所說,大橋在1091年經歷颱風吹毀,1136年就遭遇了大火,因當時大橋的設計,橋上還有多棟建築物,所以亦增加火災的隱患,1212年大火在大橋兩邊爆發,1381年農民起義焚燒橋上建築物,1450年因叛亂又再次發起大火,到1666年史上最大的倫敦大火波及。抗爭的鮮血和人為的災禍,倫敦橋經歷了多次被時代巨輪狠狠地踐踏。

多年來倫敦橋的演變:

+ 2

由挪威士兵用來諷刺的軍歌 變成英國當地的童謠

早期的版本是唱「London Bridge is broken down」。1877年《The Baby's Bouquet》的版本。( 圖片來源:維基百科 )

相傳《 London Bridge Is Falling Down 》最早期的版本是在1014年出現,當時丹麥國王攻打倫敦,英王走難到法國,而英國的盟友挪威則出兵相助,擊過了丹麥軍隊,但過程中摧毀了倫敦大橋,所以挪威軍隊就編寫了一前軍歌《 London Bridge is broken down 》用來諷刺敗北的丹麥軍隊。後來歌曲在英國流傳,亦改變了歌詞成為了童謠,並因大橋長期被損毁,而唱到街知巷聞。

Falling down, falling down, London Bridge is falling down, My fair Lady. 《London Bridge Is Falling Down》

「My Fair Lady」 濫權皇后 與「被犧牲」的小孩

相傳是「My fair lady」的真人,亨利三世的妻子Eleanor of Provence。 (圖片來源:Pinterest ) 關於《London bridge is falling down》有兩大都市傳說,其一是歌詞中突然於最後一句提起的「My fair lady」究竟是誰人?較恐怖的說法,是來自 Alice Bertha Gomme 在1894年的著作《 The Traditional Games of England, Scotland and Ireland 》,提到當是的建築工人迷信只要將小孩埋在地基之中 (俗稱稱為「人柱」、「打生樁」、類似的亦有「塞豆窿」),就能保障建築物的安全,而「My fair lady」就是紀念當中被埋的小孩。這個做法其實在世界各地都有出現,2006年初在香港何文田,在一個水務署的水管工程地盤,發現大量兒童骸骨,懷疑就是昔日的「生柱」。 而比較合理的「My fair lady」說法,就是1269年英王亨利三世,指派皇后Eleanor去管理倫敦橋,但她卻把修橋補路的公款私吞,人民抗議她濫權的行為,決定改歌詞向當權者表達訴求,唱衰佢!

有隻雀仔跌落水 跌落水 跌落水 有隻雀仔跌落水 被水沖去 《有隻雀仔跌落水》

《 London Bridge Is Falling Down 》演變成捉細路遊戲,《有隻雀仔跌落水》作者?

「London Bridge」被誤解為塔橋後,就出現了模仿塔橋升降的提小朋友遊戲。(圖片來源:維基百科)

這首黑暗童謠由1791年在英國出版的詩歌故事集《 Mother Goose Tales 》傳到外地,因為當時資訊不流通,美國人就認為「London Bridge」是指「Tower Bridge」,之後就約定俗成地被誤會下去,更出現模仿「Tower Bridge」升降吊橋的捉小朋友遊戲,從始與《London Bridge Is Falling Down》永不分割。

而廣東話版的《有隻雀仔跌落水》的來源及作詞人,都一直沒有確實的說法,最為廣傳的是因為當時香港處於英殖時期,英國政府在學校的教科書中加入英式童謠,希望加深英式文化的傳播,而誰是廣東話版的作詞人?在找到真相前,香港人已經自行創作了更多不同的版本,希望後世亦會因這些創作,去了解現今的時局。