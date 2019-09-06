《有隻雀仔跌落水》原曲是黑暗童謠 向濫權發聲/不忘被犧牲的小孩

《有隻雀仔跌落水》原曲是來自英國的童謠《London bridge is falling down》，原倫敦橋 (後世誤以為是雙塔橋) 早於羅馬時代公元55年建成，因大橋經歷多次倒塌死傷慘重，令童謠不斷流傳。相傳歌曲中「 My Fair Lady 」 是人民用來諷刺當時一位女性當權者。

最元祖的「London bridge」建於羅馬時代

現存的倫敦橋建於 1987年，近年亦持續進行加建和修葺。 (圖片來源：維基百科)

《London bridge is falling down》中的倫敦橋常被誤會為倫敦塔橋 ( Tower Bridge ) ，原址倫敦大橋與塔橋距離 700 公尺遠。位於泰晤士河，由羅馬時代公元55年開始以木材建設，到後來改用石材，及現在用混凝土的大橋，是倫敦市兩岸市民的主要來往幹道。所謂「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」，一條長達兩千年歷史的大橋，如果沒有發生過事故和傷亡，絕對是謊話。

跟據歷史記載，即是維基百科所說，大橋在1091年經歷颱風吹毀，1136年就遭遇了大火，因當時大橋的設計，橋上還有多棟建築物，所以亦增加火災的隱患，1212年大火在大橋兩邊爆發，1381年農民起義焚燒橋上建築物，1450年因叛亂又再次發起大火，到1666年史上最大的倫敦大火波及。抗爭的鮮血和人為的災禍，倫敦橋經歷了多次被時代巨輪狠狠地踐踏。

多年來倫敦橋的演變：

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由挪威士兵用來諷刺的軍歌 變成英國當地的童謠

早期的版本是唱「London Bridge is broken down」。1877年《The Baby's Bouquet》的版本。( 圖片來源：維基百科 )

相傳《 London Bridge Is Falling Down 》最早期的版本是在1014年出現，當時丹麥國王攻打倫敦，英王走難到法國，而英國的盟友挪威則出兵相助，擊過了丹麥軍隊，但過程中摧毀了倫敦大橋，所以挪威軍隊就編寫了一前軍歌《 London Bridge is broken down 》用來諷刺敗北的丹麥軍隊。後來歌曲在英國流傳，亦改變了歌詞成為了童謠，並因大橋長期被損毁，而唱到街知巷聞。

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「My Fair Lady」 濫權皇后 與「被犧牲」的小孩

相傳是「My fair lady」的真人，亨利三世的妻子Eleanor of Provence。 (圖片來源：Pinterest ) 關於《London bridge is falling down》有兩大都市傳說，其一是歌詞中突然於最後一句提起的「My fair lady」究竟是誰人？較恐怖的說法，是來自 Alice Bertha Gomme 在1894年的著作《 The Traditional Games of England, Scotland and Ireland 》，提到當是的建築工人迷信只要將小孩埋在地基之中 (俗稱稱為「人柱」、「打生樁」、類似的亦有「塞豆窿」)，就能保障建築物的安全，而「My fair lady」就是紀念當中被埋的小孩。這個做法其實在世界各地都有出現，2006年初在香港何文田，在一個水務署的水管工程地盤，發現大量兒童骸骨，懷疑就是昔日的「生柱」。 而比較合理的「My fair lady」說法，就是1269年英王亨利三世，指派皇后Eleanor去管理倫敦橋，但她卻把修橋補路的公款私吞，人民抗議她濫權的行為，決定改歌詞向當權者表達訴求，唱衰佢！

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《 London Bridge Is Falling Down 》演變成捉細路遊戲，《有隻雀仔跌落水》作者？

「London Bridge」被誤解為塔橋後，就出現了模仿塔橋升降的提小朋友遊戲。(圖片來源：維基百科)

這首黑暗童謠由1791年在英國出版的詩歌故事集《 Mother Goose Tales 》傳到外地，因為當時資訊不流通，美國人就認為「London Bridge」是指「Tower Bridge」，之後就約定俗成地被誤會下去，更出現模仿「Tower Bridge」升降吊橋的捉小朋友遊戲，從始與《London Bridge Is Falling Down》永不分割。

而廣東話版的《有隻雀仔跌落水》的來源及作詞人，都一直沒有確實的說法，最為廣傳的是因為當時香港處於英殖時期，英國政府在學校的教科書中加入英式童謠，希望加深英式文化的傳播，而誰是廣東話版的作詞人？在找到真相前，香港人已經自行創作了更多不同的版本，希望後世亦會因這些創作，去了解現今的時局。