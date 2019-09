第四屆世界音樂節@臺灣 繼續展現世界文化音樂的交融

每個國家都有他們的獨特的文化,臺灣也一樣有著深遠傳統且多元的文化,其中就是有音樂了。由 2016 年起舉行的「世界音樂節@臺灣」,得到了相當的迴響,今年來到了第四屆,音樂陣容一樣吸引非常,除了一眾台灣本土民藝音樂單位,更有來自內蒙、印度、瑞典、愛沙尼亞、拉脫維亞、墨西哥等等的樂手,將民族音樂配以電音或現代音樂風格分別於三天中呈現在大家眼前!扭耳仔也和了活動的策展人淺談了一下,聽聽世界音樂節@臺灣的經歷與前景。

作為第四屆的「世界音樂節@臺灣」,主打的一定是音樂!多達 20 個音樂單位參與,分別會在 10 月 18 日至 20 日於臺北大佳河濱公園舉行,以下的預告可以讓大家了解一下演出單位:

除了臺灣以唱排灣語著名的阿爆 aka 阿仍仍外,還有一眾充滿地道臺灣文化的樂隊如謝銘祐 x 麵包車樂團、達卡鬧、黃子軒與山平快、MAFANA 等等在兩大舞台 —— 地球舞台及島嶼舞台,與來自世界其他不同國家的樂隊 —— 包括屢獲音樂大獎的 Auļi 將帶來融入搖滾元素的拉脫維亞民謠;印度天王級團體 The Raghu Dixit Project 以最動感又充滿歡樂的印度歌曲讓觀眾跟著手舞足蹈。這次活動也不乏跨國音樂團隊,如橫跨歐亞非四國提琴家所組的 Mathias Duplessy & the Violins of the World,以及甫獲第 30 屆金曲獎提名的琵琶演奏家鍾玉鳳,與瑞典的民謠團體 SOTALI 共同以跨地域當代民謠演繹全新語境;泰雅族歌手Yagu Tanga、古典薩克斯風樂手吳文欽也會在現場為大家傾力演出!

+ 7 + 6 + 5

世界音樂節,與其說是音樂節,更是一個文娛藝術的交流節日。將會有 4 場樂舞工作坊、5 場國際講座;媒合展演及超過 100 個特色市集攤位,都有著多元文化和特色的。

+ 7 + 6 + 5

「世界音樂節@臺灣」當中的策展人于蘇英這些年來都為這個活動出心出力,扭耳仔問了她一些問題:

音樂節已是第四屆了,對今年的演出有何期望?

于:今年的主題上我們就是「音樂頭上動土 帶眼球一起狂想」。邀請到西班牙街頭妝髮藝術家OSADIA 首次來台,希望親身體驗不同藝術的結合,托展臺灣觀眾的視野。我們期望來到這次活動的台灣觀眾,不只是聽到音樂,還有感受到來自不同國家的團體有著多元性,還有就是藝術節中不同的周邊活動,在大帳幕中的文藝講座會教大家跳舞,還有就是幾年來都很受歡迎的地球市集,所以今年在廣度和深度方面,音樂節都有所提高。

今年的演出陣容有甚麼特色?和過去幾年的又有何不同呢?可以和大家簡單分享一下邀請、揀選他們參與今次音樂節的過程嗎?

于:每年的世界音樂節都會有兩個舞台 —— 地球舞台及島嶼舞台,而島嶼舞台今年更加開了夜間節目,讓聽眾觀眾在節日中玩久點。演出陣容我們盡量找一些未來過台灣演出的音樂團體,如去年邀請了南韓和馬來西亞的音樂人,今年請來了印度的 The Raghu Dixit Project,因為印度都是一個重要的音樂國家;去了厄瓜多爾的 SISAY,今年我們想得到中美洲墨西哥的音樂座鎮,聽聽 Flamingo 音樂,所以來了 Son de Madera;歐洲就以東歐為主;大家的共同點都是有著很深的傳統文化影響下,如何展現出結合當代音樂的表演,也和臺灣的表演單位一樣如阿爆、陳建年,都有著台灣原住民的因子,以琵琶為主的鍾玉鳳等等,都有著多元化元素,配合不同的舞台設計和效果,我們想大家感受到獨特的一個氛圍。

世界音樂節向來均以民族式的音樂人/團隊為主,主辦單位有想過未來會邀請一些較為實驗性的音樂單位嗎?

于:我們過去都有邀請過當代音樂的代表,有如去年的 DoOud,有著 EDM 、電音的元素,同是今年我們也有如 Trad. Attack! 樂隊將電音、搖滾融入到傳統民族音樂中,所以其實世界音樂節不是只注重在傳統的風格上,而是想大家感受傳統與當代兩者的結合。當然未來我們也希望邀請到更為 popular 或具實驗性的樂隊來演出。

今年的 Workshops 為什麼會以舞蹈作主題呢?

于:我們在 2017 年開始就舉行舞蹈工作坊了,因為有不少演出團體都有舞者演出,都是很有獨特民族色彩的,但他們和台下的互動性較低,所以有了這個工作坊讓舞者和觀眾更深入分享自己國家的文化特色。加上舞蹈工作坊可以說是我們音樂節其中一個環節,每年都是大家一起跳,由帳幕內跳到帳幕外的大空地呢。

臺灣的民族文化絕不比其他文化遜色,但你覺得台灣人在推廣文化藝術上,還有進步空間嗎?有甚麼是覺得可以加強宣導的方法呢?

于:臺灣的民族文化真的很多元,有客家、有原住民等等,也有不同長住在臺的國外人民,他們都對臺灣文化有著深遠影響。透過這個音樂節,就是讓大家可以來一個交流機會和創作上的靈感,看看互相是不是還有發展的可能性;相對在音樂節表演的臺灣音樂單位,在演繹、音樂創作性質上是絕對有進步空間的。一些邀請來演出的國外樂隊,除了傳統的演出外,也有當代的樂器,但是樂隊中的主唱或主奏人,在特色音樂的發展上有著很大的可能性,也能將他們的特色發揮到極致。我們已帶過了原住民樂隊到國外的音樂節表演,得到不錯的迴響外,也令他們在創作上得到新啟發。當然期待更多臺灣的民族樂隊能與世界接軌。把自己的傳統音樂的根基做好外,也要打開自己的眼界,加強和世界接觸的能力,就更易將臺灣文化傳開去了。

大家仍可參與「世界音樂節@臺灣」的,到他們的網頁看看吧。

「世界音樂節@臺灣」

日期: 10 月 18 日至 20 日

地點:臺北大佳河濱公園

主舞台演出資料:

地球舞台

Day1.10/18(五)

18:30 鍾玉鳳x SOTALI│臺灣、瑞典│琵琶俠女尬北歐民謠

19:35 Son de Madera│墨西哥│ 拉丁魅力夏洛楚頌樂

20:40 謝銘祐x麵包車樂團│臺灣│南方民謠歌王搖滾走唱

Day2.10/19(六)

18:20 Auļi│拉脫維亞│波羅的海震撼風笛

19:45 The Raghu Dixit Project│印度│風靡全球動感搖滾

21:10 吳昊恩x陳建年x南王姊妹花│臺灣│金曲部落接歌嗨唱

Day3.10/20(日)

18:20 Mathias Duplessy & the Violins of the World│

法國、中國、蒙古、突尼西亞│東西提琴超技飆奏

19:45 阿爆│臺灣│靈魂Funk搖擺女聲

21:10 Trad.Attack!│愛沙尼亞│炙手可熱電音民謠

島嶼舞台

Day1.10/18(五)

15:00 媒合展演│臺灣│國際策展人與6組精選團隊媒合式演出

Day2.10/19(六)

14:30 農村武裝青年│臺灣│農村民謠土地搖滾

15:30 集思小劇坊│臺灣│南北管當代新火花

16:30 達卡鬧│臺灣│東海岸吟遊藍調

19:10 DJ Cookie feat. 吳文欽、Yagu Tanga│臺灣│電音跨界搖擺之夜Part1

20:35 DJ Cookie feat. 吳文欽、Yagu Tanga│臺灣│電音跨界搖擺之夜Part2

Day3.10/20(日)

14:30黃子軒與山平快│臺灣│閩客民謠爵士新勢力

15:30 BAZAAR中東爵士樂團│臺灣│跨界爵士多彩融合

16:30 MAFANA│臺灣│ 海祭大賞重磅原民謠滾

19:10 蔡偉靖x 巡~MeguRee│臺灣、日本│歐陸與探戈風琴三重奏

20:35 德樂黑│內蒙古│跨界游牧音樂先鋒