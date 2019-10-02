音樂裡談愛談生命 《 梁祝的繼承者們 》重展浪漫的純美

《 梁山伯與祝英台 》，是一個永遠都不會讓人忘記的淒情故事，而以「 梁祝 」啟發的、林奕華製作的《 梁祝的繼承者們 》舞台劇，更是讓身處 21 世紀的光景下，重新體驗一千年前人們描寫的那浪漫的純美。《 梁祝的繼承者們 》將於今年10月在香港作第四度公演，作為一套音樂劇，看演員的演出外，也一定要聽歌曲！劇中有 18 首「梁祝之歌」，在此和大家重溫一下。

2014 年，香港編劇林奕華製作了他的第 54 部舞台作品《 梁祝的繼承者們 》，亦包辦了劇中 18 首歌曲的填詞。作為音樂劇，林奕華沒有因應觀眾口味編寫Ｋ歌，他不是要觀眾直接接收訊息，而是想刺激思考。有「 梁祝 」兩字，當然和中國四大民間傳說之一的《 梁山伯與祝英台》有關係：以 modernized 的藝術學院設定，將殉情故事以「藝術·生命」的角度去讓大家從頭感受一次、戀愛一次。

在《梁祝的繼承者們》中，祝英台的意識遊走在「對生命之探索」和「人生公式」之中。在18首先詞後曲的原創歌曲當中，有多首都是引人反思的歌曲和歌詞，在這裡和大家分享一下。

《 為甚麼不能與父母談生命意義，只能談生活的意義 》

「爭氣 爭氣 十萬個為什麼也比不上兩個字：實際

為什麼？生活有這麼多的瑣碎

為什麼？生命有這麼多的不對

是不是 我就只能跟隨寫好的劇情演戲？」

（攝影：吳嘉彥）

當我們在每天營營役役之後，在歸家途中，在地鐵上、在巴士上看著街燈一支支的掠過，或甚至是在 Happy Hour 的酒吧內，有想過生活的瑣碎嗎？看著社會的周圍、同事、朋友、回到家中的父母，都像是在叫你實際一點、跟著一個劇本去到嗎？

《 自畫像 》

「我知道什麼是負荷極限

我知道誰是碧雅翠思 誰是貝爾

我知道加減乘除可以用珠子

我知道睡覺可以做噩夢

我知道 我什麼都知道

除了我是誰」

（根據 François Villon 詩作《Ballade des Menus Propos》(1458) 改篇）

（攝影：吳嘉彥）

正如《 梁祝的繼承者們 》的副題「獻給跟自己談戀愛世代的人們」，我們每日經營的社交平台帳號有如自己的自畫像，但你所exhibit的，是自我宣傳、自我美化，還是深層次的靈魂？你能客觀地去看自己嗎？

《 為什麼我好想告訴他我是誰 》

「問號走進了花叢 為什麼？

想知的太多使我臉紅

緣何 因何 為何觸動

他讓我覺得這一切

如同迷宮

我像是一本你會讀的書嗎？

我們會一起遇見鯨魚嗎？ 」

（攝影：張志偉 ©Moon9 image）

很多戀人都喜歡在伴侶身上「找自己」，找不到，就痛苦，找到了，才相愛，最後都變成白老鼠：我用情緒注射到你的身體內，看看會不會有我想要的反應？看似都在跟別人談戀愛的你，其實，只是期望跟自己談戀愛嗎？

《 為什麼我不能告訴你我是誰 》

「世界如果真有天才

花朵如果終究會開

那不是屬於我(你)的成功者姿態

屬於我(你)的只有綠青苔

你(我)的熱忱我

你(我)不願冷待

可惜希望總被陰暗掩埋

人間總是難免感慨

謝謝你 風雨不改

謝謝你 真心相待」

（攝影：吳嘉彥）

想很想和盤托出，去告訴你我是怎樣的一個人，但每次想開口時，腦海都閃過那一下未知：「他/她真徹地看到了我是誰的話，他/她還會留在我身邊嗎？」知道得太多，know him/her too much的話，會讓那份火花一下子煙滅嗎？

（攝影：張志偉 ©Moon9 image）

梁與祝究竟為何浪漫？因為他們給了對方「一輩子」，戀愛其實是過程，我們要了解的是我們最想要的，是那樣的自己。每一個戀愛的人都是藝術家，可以在對方身上看到自己的無限，但是很多人還沒有來得及戀愛，就已經判了那個藝術家自己的死亡。林奕華的歌詞，是滿滿的「 rethink 」，每一個問號後面喚醒的是想要尋找自我的人。

《 梁祝的繼承者們 》

日期及時間：

10 月 3 至 6 及 9 至 12 日（星期四至日、三至六）晚上 7 時 30 分

10 月 7 及 13 日（星期一及日）下午 2 時 30 分

地點：西九文化區藝術公園自由空間大盒

票價：$420、$300

60 歲或以上高齡人士、殘疾人士及其陪同者及全日制學生可享半價優惠

網上購票：www.westkowloon.hk/artschool

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