年度《Wake Me Up When September Ends》十月醒來 就是槍林彈雨

每年九月的最後一夜,我們都會在 Facebook 分享這首 Green Day 的名作,一次又一次看著 MV 裡的男孩準備上戰場,要向女友道別。望著黃色的花田、槍林彈雨的戰場、即將離別的戀人,希望大家都要平安~~~ 下年三月一齊去睇 Green Day 。

Like my father's come to pass Seven years has gone so fast Wake me up when September ends Green Day - Wake Me Up When September Ends

Green Day 主音 Billie Joe 將兒時喪父的經歷,寫成歌曲《 Wake Me Up When September Ends 》。(網上圖片)

1982年9月1日,Green Day 主音 Billie Joe 的父親因癌症離世,當年十歲的 Billie 出席爸爸的火葬儀式時,突然跑回家,把自己關在房裡。當 Billie 的媽媽回到家,敲敲他的房門時, Billie 簡單說了一句作回應:「 Wake me up when September ends . 」

Here comes the rain again Falling from the stars Drenched in my pain again Becoming who we are Green Day - Wake Me Up When September Ends

歌曲《Wake Me Up When September Ends》收錄於 Green Day 在2004年發行的專輯《American Idiot》,當年美國正處於反恐戰爭時期,美國旨在阻止恐怖分子獲得大規模殺傷性武器,推翻拉登的塔利班及阿爾蓋達組織的政權,在阿富汗及伊拉克等地派駐「維和部隊」反恐,進行多場空襲及地面衝突,期間無論恐怖分子、當地平民及美軍都傷亡慘重,美國國民開始反思駐軍帶來的影響,同年是美國的大選年,發動該次戰爭的總統喬治布殊,順利連任。

Don't wanna be an American idiot ! Green Day - American Idiot

在專輯第一首歌《 American Idiot 》第一句歌詞,已經表明他們對於當時美國時勢的不滿,反對當時政府引起的戰爭,反對帝國主義下對媒體、對人民、對其他地區的控制。其反戰的精神亦滲入了《 Wake Me Up When September Ends 》的MV之中,相比主音 Billie 喪父的故事,樂迷更難忘這對MV中的亂世情侶。

Come here. You know they say life is short... they say you wake up one day and on that day all your dreams and everything you wish for and you wanted they’re... gone, just like that, you know?

男女主角在歌曲開始前的一段讀白,充滿對現世的無奈,時勢不停的轉變,年歲不停的成長,在巨輪之下,現時最重要就是面前的對方。曾經承諾的不離不棄,最後男主角為了成為國家的光榮,而選擇了參軍。槍林彈雨下,男主角望著眼前倒下的同伴,他不知道能否安全回家。

People... people get old and, you know, things change and, and situations change and... what I want is, I just... I want this moment right now, this day, my feelings for you, the way you look right now, the way I look at you... I just want this to last forever, you know?

為了國家的光榮上戰場,眼前有平民,也有倒下的同伴,你會成為一個戰爭機器嗎? ( 圖片來源:MV 截圖 )

在一個民主制度的國家,民主是一種集體負責制,選錯了領導人時,全民都會受到惡果,在創作自由的國度,樂隊會用作品喚起國民對自身的反思,Green Day 兩張經典專輯 《 American Idiot》及其後的《21st Century Breakdown》都是一個對時代抗爭的故事。所謂世界上沒有完美的制度,只有每個人對社會負責,才是一個完善的社會,所以政治是沒有人能置身事外,在明天十月醒來後,還有多少人在睡?

早前 Green Day 宣布會在2020年3月再度來港演出。( 圖片來源:Green Day Facebook專頁 )

Green Day 將於2020年3月20日(星期五)在亞洲國際博覽館演出,在這個日子來臨之前,請好好保存你的性命,不想有天醒來後,少了你一個。