改變要說到做到 The Japanese House《Something Has to Change》

The Japanese House 和 Japanese Breakfast 感覺好像姐妹樂團一樣，但其實是歌兩隊不同的樂隊。The Japanese House 由英國女唱作人 Amber Bain 作主腦，大家可看成又是她的一個音樂企劃，在今年 3 月推出了首張專輯《 Good at Falling 》，她也即將在 11 月推出新 EP《 Something Has to Change 》，mv 也不久前上線了。看來 Amber 也知，改變，不能只用字面上如紙上談兵一般，要說到做到才行。

現年 24 歲的英國女唱作人 Amber Bain，唱而優外，也可演奏不同樂器，結他、合成器也難不到她。今次的新曲《 Something Has to Change 》indie pop 味濃，也見到她在 mv 中用左手彈奏正常右手結他，完美展現「是時候改變了」：

The Japanese House 一名的靈感來自以前由 Kate Winslet 擁有的英格蘭康沃爾郡的一處屋子，其家具讓 Amber 聯想起和她的家人在童年時住在日本的傳統茶館。 Amber 在小屋裡待了一周，假裝自己是男孩，自稱 Danny。 她在當地的經歷影響了音樂取向和啟發了她用匿名作樂隊名，而不是使用自己的名字。 Amber 又與英國樂隊 1975 緊密合作，並作為他們的開場嘉賓進行了第一次巡迴演出。