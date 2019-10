改變要說到做到 The Japanese House《Something Has to Change》

The Japanese House 和 Japanese Breakfast 感覺好像姐妹樂團一樣,但其實是歌兩隊不同的樂隊。The Japanese House 由英國女唱作人 Amber Bain 作主腦,大家可看成又是她的一個音樂企劃,在今年 3 月推出了首張專輯《 Good at Falling 》,她也即將在 11 月推出新 EP《 Something Has to Change 》,mv 也不久前上線了。看來 Amber 也知,改變,不能只用字面上如紙上談兵一般,要說到做到才行。

現年 24 歲的英國女唱作人 Amber Bain,唱而優外,也可演奏不同樂器,結他、合成器也難不到她。今次的新曲《 Something Has to Change 》indie pop 味濃,也見到她在 mv 中用左手彈奏正常右手結他,完美展現「是時候改變了」:

The Japanese House 一名的靈感來自以前由 Kate Winslet 擁有的英格蘭康沃爾郡的一處屋子,其家具讓 Amber 聯想起和她的家人在童年時住在日本的傳統茶館。 Amber 在小屋裡待了一周,假裝自己是男孩,自稱 Danny。 她在當地的經歷影響了音樂取向和啟發了她用匿名作樂隊名,而不是使用自己的名字。 Amber 又與英國樂隊 1975 緊密合作,並作為他們的開場嘉賓進行了第一次巡迴演出。