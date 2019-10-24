慘慘豬主音 新hardcore punk樂隊「六歌仙」 古詩中共賞花杏仁露

六歌仙《望月有感》全碟七首歌，全長7分37秒，歌詞包括李白、蘇軾、白居易、崔颢的詩句，亦有師承毅進學府的才子名言「賞花杏仁露」，秉承中國借古諷令的美德，西方龐克的反叛，月黑風高一同共賞佳作。

本地metal band怪傑「慘慘豬」，曾將粵劇《帝女花》中的《香夭》及杜甫的詩句《兵車行》改編成金屬作品，他們經典憤怒之作《陳總警司收皮》，彈奏這首歌的第一代結他手，如今已成為警察，可算是一個勵志的故事~~

近日在慘慘豬主音Bob在個人的Facebook，分享了最新的企劃「六歌仙」，名字來自日本典籍《古今和歌集假名序》中對六名「近世的有名歌人」的稱號，猶如中國「唐宋八大家」的合稱。樂隊「詩意」味極重，繼承慘慘豬的歌詞創作風格，阿Bob表示他是被臨時號召加入樂隊，負責主音及歌詞創作，樂隊鼓手中亦有在韓國工作的港人，半年才回港一次，整個計劃在五月開始進行，排練完一次後，在九月錄音，神奇神秘地完成第一張EP《望月有感》。

Bob的9+1：留學時與親朋分離，聽著這張emo hardcore成長。

喺利園山道嘅市民，你現正參與一個非法集結。警方要求你立即離開。 否則作出拘捕! 六歌仙 Rokkasen - 賞花杏仁露

整張EP《望月有感》涵蓋了李白, Su Shi 蘇軾, Bai Juyi 白居易, Cui Hao 崔颢等詩人的作品(大家都有英文名，相當國際化！)。六歌仙 打頭作品《賞花杏仁露》，出自著名學府「毅進」，一眾才子最近的名言「上返行人路」，歌曲當中一眾才子與市民進行激烈的爭論，可見他們的文學修養。

Very danger Very danger Speak English please! 六歌仙 Rokkasen - 好L危險

六歌仙 EP《望月有感》以李白把酒問青天的畫面作為封面，全碟七首歌僅7分32秒，大家可在YouTube及bandcamp網站收聽，之後亦有7呎黑膠版本。

主音阿Bob驚奇聽眾群中有很多 hardcore grindcore 樂隊樂手在收聽，連 my little airport 也有分享，sosad！