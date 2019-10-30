慘島藍調節 11月尾涼風起 兩日一夜露營音樂節

秋風起是露營行山的日子，今年11月尾慘島藍調節再度歸來，自上次離島之旅後，今次坐落錦上路的草地，起死回生屬於香港的露營音樂節。

慘島藍調節的主視覺，由曾入圍金曲獎的居台港人設計師 Andrew Wong 操刀。

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「慘島藍調節 The Gloomy Island Blues Festival」是 香港史上第一個藍調音樂節，始創於2018年，每年一系列的活動，從網上藍調導賞開始、電影放映會、樂器工作坊和音樂會，將台灣、菲律賓和本地樂隊共冶一爐，令香港樂迷相對陌生的藍調，融入生活化的模式當中。上年他們在大澳舉行開幕音樂會，擴展了演出空間的可能。

在草民音樂營及wow and flutter的露營音樂節宣傳停辦之年，慘島藍調節今年座落錦上路的綠活城鄉 Green Lohas，更與Touchwoods聯手以露營生活體驗，打造這場音樂節。

今年主題以富民謠特色的三角洲藍調(Delta Blues)為主，將美國密西西比州鄉謠藍調的氛圍在城郊地區重現。

這次的演出單位以本地樂手為主，真正屬於香港人的音樂節，有香港藍調教父之稱的 Tommy Chung 、由日裔鼓手和bass手、加拿大結他及主唱組成，融合藍調與Rockabilly風格的樂隊 DJ star、The Majestic G 主音 Sonia Raphael 的個人演出，口琴世界冠軍 Angus 與結他手 Isaac 及主音結他手 Ram 的 Blues Trio，當然仲有這次的搞手之一 Tomii Chan 的個人演出。

不是去APM逛個街就可以，Tomii Chan的老土藍調煉成法

【圖集】Tomii Chan - 像在電影《Submarine》內的鄉謠音樂會

兩日一晚的音樂節，除了露營與音樂演出之外，還加插藍調舞蹈班、農莊漫遊、早晨瑜伽早晨、天然蚊怕水工作坊、自製戶外蠟燭台等工作坊，當這個音樂節，是一次暫別亂世的心靈之旅，也是一種自癒再重新上路的好方法。

在音樂節開始前，在11月9日他們會在永發茶餐廳舉行小型音樂會《茶記若林》以及藍調口琴班，有興趣的樂迷去「 The Gloomy Island Blues Festival 慘島藍調節 」Facebook睇詳情喇！

音樂節詳情：

《The Gloomy Island Blues Festival X Touchwoods - 慘島藍調節 2019》

11月30日中午至12月1日中午

地點：錦上路綠活城鄉

演出單位：

Tommy Chung、DJ Star、Sonia Raphael、Roy Stark、Evan & The Hoy Tune、Tomii Chan、Angus X Isaac X Ram Blues Trio