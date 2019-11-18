「他們用黑手打壓 赤裸裸施行家法」- 滅火器 X 林夕全新撐港 mv

六月時，正當香港反逃犯條例運動開始，當時的台灣 punk rock 樂團滅火器 Fire EX. 已不論在其 Facebook 專頁，還是演唱會中高調表達對香港的支持。五個月過去，運動一天比一天升級，香港的緊急情況已不是想像之中。滅火器雖遠在 711 公里外，但仍對香港人的抗爭運動以最大最大的精神上支持，聯同香港作詞人林夕，聯手打造《 雙城記 City of Sadness 》撐香港，以一幕幕香港人抗爭的片段製成的 mv 也在日前上線，寄語港人面對威權要無所畏懼！

「我知道我們能做的不多，我們能做的就是堅決地守護民主的價值，台灣人一定要用引以為傲的民主來守護香港、香港加油。」6 月時滅火器 Fire EX. 的主音楊大正（ Sam Yang ）這樣說過。五個月過去他和成員們對香港情況的關心也沒有絲毫減退，近日更邀請香港作詞人林夕，聯手打造新歌《 雙城記 City of Sadness 》，上線的 mv，更是一幕幕港人抗爭的大合輯（ supercut ）！

mv 的畫面令人看得心酸，但歌曲的旋律和歌詞，都是一番振奮與鼓勵的寄語，樂隊說「透過林夕獨到的詮釋，描繪台灣與香港，面對威權，無所畏懼！用音樂的力量，帶給香港最堅定的支持。」一字一句，即使只是朗讀出來，也是鏗鏘有力，同時勉勵港人在最黑暗的時刻，只要奮力堅持，總能找回那代表著成功的開端的那一份曙光。

《 雙城記 City of Sadness 》 無辜的人 / 昨天已犯了明天的罪 ​有心的人 / 原罪是沒本事諂媚 ​無臉的人 / 受不起被餵飽的恩惠 ​有夢的人 / 再也沒有自由閉嘴 ​漂白了城市的淚 / 煙霧不必再催 ​螻蟻只有汗水 / 歷史總在輪迴 哪裡沒紀念碑 / 哪種悲情更悲 ​他們用彈藥回答 / 不中聽的喧嘩 ​寒蟬只能 / 在沈默中爆發 冷血是冷血者的大麻 ​熱血讓熱血者 / 走到遍地開花 ​他們用黑手打壓 / 赤裸裸施行家法 ​我們用流水 / 變成盔甲 無恥逼迫出無畏的人 在權威之下 / 無權說害怕（我們無權害怕） 少年人渺小 / 因而偉大 ​就看誰更快崩塌 ​白色恐怖最怕光明正大 ​老大何時才長大

大家總會記得 2014 年」台灣太陽花學運發生時，國立臺北藝術大學教授吳達坤、陳敬元與學生們邀請滅火器樂團創作歌曲《島嶼天光》，成為台灣的「抗爭之歌」。

這首歌總比《友誼之光》來得實際吧？滅火器 Fire EX. 更於昨日（ 17 日 ）於台灣的自由廣場「撐香港，要自由演唱會」首次唱出這首歌，大家可以重溫演唱會當日的完整過程，當中更有港人上台說出訴求。