紐約唱作女生「pop 的蛻變」？Vérité 第二專輯《New Skin》

相對現在的「新生代唱作人」如 Snail Mail 那種又有 young vibe 又 chill 的格調,已不算很符合去形容 Vérité 的音樂和風格,這位 29 歲的女唱作人,今年推出才是她第二張的專輯《 New Skin 》,聽到的音樂卻不只是一個「年輕又沒有顧慮的女生」(雖然 29 歲也是很年輕),在新專輯中聽到的是 Vérité 作品的再一次昇華。

時間先回到 2014 年,當時真名為 Kelsey Regina Byrne,在紐約時代廣場附近的餐館 Applebee's 當女待應,為的是賺取在 SUNY Purchase 大學的學費,完成她修讀 studio coposition 的文學士學位。而那個時候,她以 Vérité 之名在網上載了《 Strange Enough 》一曲成為了「 Most Viral Twitter Artist 」的首位。

這首歌最令人著迷的還是 Vérité 的歌聲,但她不只是「得個樣」,紐約出生的她自少就在音樂氛圍中被圍繞,爸爸是音樂人、Vérité 自己也是鋼琴達人,也是被 90 年代一眾 alternative rock 樂隊所薰陶:The Cranberries 、 Nirvana 、The Breeders 等等。當時她已開始和鼓手、音樂監製 Elliot Jacobson 合作,Vérité 也寫下了更多歌曲,成就了 EP 三部曲《 Echo 》、《 Sentiment 》和《 Living 》當中包括了多首 alternative pop、electro pop 濃烈風格的歌曲:

Vérité 也於 2017 年自資推出處女專輯《 Somewhere in Between 》,除了主題曲還有這首《 Phase Me Out 》:

大家可能覺得「也是碎料罷了」,的確,以上的歌曲也好像「很多歌手都有這類作品」,甚至給人種感覺「都係 pop 嘢啦!」但幾年過去,在今年推出全新專輯《 New Skin 》的 Vérité,聽到了她的變化,有如主題曲一樣,脫走舊殼來一個蛻變。

Vérité 第二專輯《 New Skin 》

對於《 New Skin 》的創作概念,Vérité 說:「專輯的意念是作為一個人在人生關口的中間。 我覺得沒有人談論過這樣一種混亂的、不舒服的、平凡的現實。 這是關於愛的各種細微差別和復雜性的細微差別。 這張唱片是我過去兩年來的自我內心的探索,在與自身靈魂對話,試圖尋找意義,同時盡我所能地愛人。 這些作品與承諾( commitment )有關的。」

仍是以自資方式出專輯,作品都是她一手包辦或和朋友合作,在《 V Magazine 》的訪問中,Vérité 說過「我覺得作為一個獨立歌手我很開心愉快。我身邊的人都明白和相信我的視野和創作。而繼續走這一個方向的路,目前對我來說仍是非常重要的。」

問她還會記著當年在餐館工作的時刻嗎?她說:「我不會掛念那個時候了,雖然我還有和當時的經理保持聯絡。不過這份工作教曉了我如何在即使感到很不自在的時候,也要向著我的目標前進,做好我的工作。啊,我也是時候去探望一下我的經理了。」

Vérité 以自資方式推出專輯,以獨立唱作人身份「挑戰」主流市場。

專輯的開首就是主題曲《 New Skin 》,已是比起她兩年前的作品更多一份歷鍊:

還有就是一上線就得到不少點擊的《 Think of Me 》,是一首關於向前度吶喊的作品。

歌詞 mv 下,Vérité 留下一句:「 i hope you fuck her with your eyes closed & think of me. out now. meant to be sung loudly with both middle fingers in the air directed at a fuckboy who never deserved you xxxx. 」

大家也不妨聽聽《 gone 》的 acoustic version,相對她的 electro-pop 有另一番味道。