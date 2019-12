《安眠書店》宣傳曲《Creep》重溫Radiohead名曲被瘋狂引用的歷史

在女生圈爆紅的Netflix劇《安眠書店》第二季上線了,一入網站就聽到由美國歌手 Michelle Branch 翻唱 Radiohead 名曲《Creep》作為劇集的宣傳曲。 曾經被 Radiohead 封印,到近來在演唱會上解禁的《Creep》,在影像作品中曾以各種奇異的形式出現,有時懷疑導演拍劇的目標,就是狂播 Radiohead!

怪人1:專殺綠茶婊的文青跟蹤狂《You》

由於筆者還未看第二季,亦不想劇透給新入坑的觀眾,《安眠書店》的故事大概就是一位開書局的俊男(更擁有一架紅色古董靚車),結識了一位想成為作家的女主角,男主角在現實生活及網路上各方面窺探女主角的私隱,更暗地用盡不擇手段的方法要將她得到手,過程中發現愛人有不告人的秘密,男主角又做了些不可告人的事......

*其實你咁靚仔,又有車有開鋪頭,使也驚對方有個毒販男友?個故事好不合埋,唯一解釋男主角真是變態!

雖然劇情不合理的地方很多,但《安眠書店》確實是佳節「Netflix and Chill」無腦之選。由兩奪白金專輯,成名曲有《Everywhere》、《All You Wanted》及《Are You Happy Now?》的 (當年) 搖滾小天后 Michelle Branch 翻唱 Radiohead 的《Creep》,是繼今年度的聖誕惡搞版《Creep》後,又一聽到這首佳作!

怪人2 :在HMV聽曲遇上路人 Johnny Depp

2004年出品的法國電影《Happily Ever After》,由 Charlotte Gainsbourg (《性上癮》女主角,父親是法國情聖 Serge Gainsbourg) 飾演的女主角,在HMV唱片店試聽歌曲時,偶遇了路人 Johnny Depp,已婚的女主角凝望盈旁邊的帶著耳筒的 Johnny ,春心蕩漾之際響起《Creep》。這段影片瘋傳了一段歷史,每當HMV及大型連鎖唱片店宣告結業時,大家都會再瘋傳一次,每個人都好想期待有一個在唱片店的浪漫故事。

怪人3:電影《THE SOCIAL NETWORK》改變社交模式的怪胎

由 David Fincher 執導,講述 Facebook 成立的故事的電影《 THE SOCIAL NETWORK 》,在預告片中用上了由合唱團 Vega Choir 演譯的《Creep》。更值得一提,電影的配樂由樂隊 Nine Inch Nails 的主腦Trent Reznor 主理,電影亦獲得當屆的奧斯卡原創音樂獎項。

怪人4:掌握慾望的魔鬼神探《Lucifer 》

改編自DC漫畫《Lucifer》的 Fox 劇場,講述地獄之王路西法退位後,到人間的洛杉磯開設夜店及協助警察破案。他在自家的夜店中,自彈自唱了《Creep》。

怪人5:黑警自盡前的獨白《Filth》

年輕版X教授 James McAvoy 在2013年的電影《Filth》中飾演一名下流的黑心警察,販毒、貪污、濫用私刑壞事做盡,加入警隊只為了合法施暴。劇本改編自《Trainspotting》作家的小說,瘋狂程度不亞於前作。《Filth》黑警主角在最後明白自己的過錯,決定了結自己的生命,伴隨他的只有Radiohead《Creep》,筆者觀看完片段後,覺得事件無可疑。

怪人6:兒童向動畫《The Book of Life》的亡靈節結他手

與Pixar的《coco》同樣都是關於墨西哥亡靈節的動畫電影《The Book of Life》,一名鬥牛勇士在鬥牛場中,演唱了《Creep》令到他旁邊的玫瑰花再次盛放。

怪人7:黑人小朋友與被「千年殺」的胖男

美國情景喜劇《廢柴聯盟》第5季的第3集開場,由兩名黑人小朋友 Bennett Boys 唱出《Creep》,同時一名胖男被人用硬幣「千年殺」。

怪人8:愛情喜劇《Life As We Know It》 《Creep》是BB的安眠曲

首尾呼應《安眠》,2010年美國愛情小品電影《Life As We Know It》,事講述男女主角乃為一對夫婦的好友,兩位冤家要幫助夫婦照顧他們的BB女時,發現了很多趣事.....包括男主角在逗BB女睡覺時,發現唱《Creep》是一個安眠良方。