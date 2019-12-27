《安眠書店》宣傳曲《Creep》重溫Radiohead名曲被瘋狂引用的歷史

在女生圈爆紅的Netflix劇《安眠書店》第二季上線了，一入網站就聽到由美國歌手 Michelle Branch 翻唱 Radiohead 名曲《Creep》作為劇集的宣傳曲。 曾經被 Radiohead 封印，到近來在演唱會上解禁的《Creep》，在影像作品中曾以各種奇異的形式出現，有時懷疑導演拍劇的目標，就是狂播 Radiohead！

怪人1：專殺綠茶婊的文青跟蹤狂《You》

由於筆者還未看第二季，亦不想劇透給新入坑的觀眾，《安眠書店》的故事大概就是一位開書局的俊男(更擁有一架紅色古董靚車)，結識了一位想成為作家的女主角，男主角在現實生活及網路上各方面窺探女主角的私隱，更暗地用盡不擇手段的方法要將她得到手，過程中發現愛人有不告人的秘密，男主角又做了些不可告人的事......

*其實你咁靚仔，又有車有開鋪頭，使也驚對方有個毒販男友？個故事好不合埋，唯一解釋男主角真是變態！

雖然劇情不合理的地方很多，但《安眠書店》確實是佳節「Netflix and Chill」無腦之選。由兩奪白金專輯，成名曲有《Everywhere》、《All You Wanted》及《Are You Happy Now?》的 (當年) 搖滾小天后 Michelle Branch 翻唱 Radiohead 的《Creep》，是繼今年度的聖誕惡搞版《Creep》後，又一聽到這首佳作！

怪人2 ：在HMV聽曲遇上路人 Johnny Depp

2004年出品的法國電影《Happily Ever After》，由 Charlotte Gainsbourg (《性上癮》女主角，父親是法國情聖 Serge Gainsbourg) 飾演的女主角，在HMV唱片店試聽歌曲時，偶遇了路人 Johnny Depp，已婚的女主角凝望盈旁邊的帶著耳筒的 Johnny ，春心蕩漾之際響起《Creep》。這段影片瘋傳了一段歷史，每當HMV及大型連鎖唱片店宣告結業時，大家都會再瘋傳一次，每個人都好想期待有一個在唱片店的浪漫故事。

怪人3：電影《THE SOCIAL NETWORK》改變社交模式的怪胎

由 David Fincher 執導，講述 Facebook 成立的故事的電影《 THE SOCIAL NETWORK 》，在預告片中用上了由合唱團 Vega Choir 演譯的《Creep》。更值得一提，電影的配樂由樂隊 Nine Inch Nails 的主腦Trent Reznor 主理，電影亦獲得當屆的奧斯卡原創音樂獎項。

怪人4：掌握慾望的魔鬼神探《Lucifer 》

改編自DC漫畫《Lucifer》的 Fox 劇場，講述地獄之王路西法退位後，到人間的洛杉磯開設夜店及協助警察破案。他在自家的夜店中，自彈自唱了《Creep》。

怪人5：黑警自盡前的獨白《Filth》

年輕版X教授 James McAvoy 在2013年的電影《Filth》中飾演一名下流的黑心警察，販毒、貪污、濫用私刑壞事做盡，加入警隊只為了合法施暴。劇本改編自《Trainspotting》作家的小說，瘋狂程度不亞於前作。《Filth》黑警主角在最後明白自己的過錯，決定了結自己的生命，伴隨他的只有Radiohead《Creep》，筆者觀看完片段後，覺得事件無可疑。

怪人6：兒童向動畫《The Book of Life》的亡靈節結他手

與Pixar的《coco》同樣都是關於墨西哥亡靈節的動畫電影《The Book of Life》，一名鬥牛勇士在鬥牛場中，演唱了《Creep》令到他旁邊的玫瑰花再次盛放。

怪人7：黑人小朋友與被「千年殺」的胖男

美國情景喜劇《廢柴聯盟》第5季的第3集開場，由兩名黑人小朋友 Bennett Boys 唱出《Creep》，同時一名胖男被人用硬幣「千年殺」。

怪人8：愛情喜劇《Life As We Know It》 《Creep》是BB的安眠曲

首尾呼應《安眠》，2010年美國愛情小品電影《Life As We Know It》，事講述男女主角乃為一對夫婦的好友，兩位冤家要幫助夫婦照顧他們的BB女時，發現了很多趣事.....包括男主角在逗BB女睡覺時，發現唱《Creep》是一個安眠良方。