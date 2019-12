亂世做祭： LMF 為2019年壓軸的二十週年音樂祭

香港獨立音樂班霸 LMF在12月28、29兩天帶來《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》,就在2019年寫下句號之前,締造了一件重大的音樂盛事。《大懶堂二十祭》不獨是 LMF 的另一次專場演出,而是樂團處心積慮而來的20週年紀念音樂企劃活動,從所灌錄向 LMF 致敬的改編曲目/致敬合輯,再把這十隊樂隊與眾多 rapper 的陣容,延伸成兩晚《大懶堂二十祭》的客席音樂單位。

沒有了《 wow and flutter The Weekend 》、沒有了《 Clockenflap 》,香港兩大戶外音樂節,都在這半年間的反暴政逆權運動下相繼告吹,樂迷們固然皆有為之若有所失的感覺。還好的是,香港獨立音樂班霸 LMF在12月28、29兩天帶來他們的《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》,就在2019年寫下句號之前,締造了一件重大的音樂盛事,給我們聊以慰藉。這兩個晚上,我都在九展 Star Hall 的現場,見證了那股強烈到不得的音樂氣氛,也見證到觀眾樂迷的喜感交雜情緒。

在我身上掛上了兩個晚上的《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》 all access pass ,在台前幕後、台上台下見盡了大家的喜感交雜情緒。(攝影:袁智聰)

《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》並不獨是 LMF 的另一次專場演出,而是樂團處心積慮而來的20週年紀念音樂企劃活動,所帶來是結集 Site Access 、 PHOON 、 秋紅、 R.O.O.T 、 eli 、 my little airport 、 逆流 、 tfvsjs 、 Josie and the Uni Boys 和 GDJYB 這十隊風格各具異稟的本地獨立樂隊以及 Matt Force / Dough Boy / Future / Seanie P / Tommy / KZ / Akiko / JB / 黃禍 / Heyo 等 rapper 所灌錄向 LMF 致敬的改編曲目/致敬合輯,再把這十隊樂隊與眾多 rapper 的陣容延伸成兩晚《大懶堂二十祭》的客席音樂單位。沒錯,這已是一個兩天音樂節的表演陣容(21個表演單位/以人頭計是共72位樂手),可以想像到如果《大懶堂二十祭》可以移師到一個戶外場地舉行一定會更好玩盡興,但以「惡名昭彰」的 LMF 來說那又談何容易呢?( LMF 在 Star Hall 每晚演出已要用上超過40名保安員)

我對《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》為之引頸以待,好大原因是其致敬專輯。我每每喜見香港樂隊能夠有其致敬專輯,但多年來能夠能被出版實體致敬專輯的香港樂隊,印象中一隻手已可以數得完:達明一派有兩張——1996年的《天花亂聚:我們都唱達明一派》和2017年的《達明一代》、 Beyond 有1998年的《 Beyond 彩十五年》(1994年的《祝你愉快》是向黃家駒致敬而只有個人歌手參與所以我沒有計算在內)、 AMK 有2004年的《 In The Name Of AMK 》。而 LMF 的《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》就是得以新加插在這名單上的唱片。

手執著致敬專輯《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》的雙唱片黑膠和 LMF 的同名四曲 EP《 Lazy Mutha Fucka 》奶白膠唱片,再放上唱盤上播放,所轉出來的聲音與感覺已不能言喻。何況大家又有幾多年沒有買過 LMF 的實體唱片呢?(攝影:袁智聰)

所以我在第一晚來到《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》現場,第一件事就問主辦單位的朋友:「那兩張黑膠唱片賣晒未?」無疑,《大懶堂二十祭》的11首致敬曲目、抑或 LMF 的2019年新歌《二零一九》(及多首近作單曲),大家都已在互聯網上聽得過了,甚至已聽得滾瓜爛熟。然而對於我這些老派樂迷來說,手執著《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》的雙專輯黑膠以及同名四曲 EP《 Lazy Mutha Fucka 》奶白膠唱片,再放上唱盤上播放,所轉出來的聲音與感覺已不能言喻。

說來,也要多謝「搶耳音樂」邀請我為《音樂大講堂》的講座活動之一「 LMF二十年:做返自己,堅守良音」擔任主持,無論是之前為講堂內容作準備,抑或在9月3日講座當晚跟阿庭( Prodip )、大飛( Davy )和MC仁的愉快暢談對話(當晚有拍片與錄音嗎?),都給我在《大懶堂二十祭》之前作出了好好的預習,抑或是一次溫故知新之大好良機。

我認識的 LMF ,已超過20年——所指的20週年,那是由1999年他們自資出版首張同名 EP 《 Lazy Mutha Fucka 》說起吧。

當然我最早對Lazy Mutha Fucka 的回憶,是出現在高山劇場《 Dark Entry 》系列音樂會上的「大兜亂」樂隊之即興合作。而我與 LMF 更具體的 connect ,是1998年10月我辦紙媒音樂雜誌《 MCB 音樂殖民地雙週刊》時,我曾找來當年仍在轉營中的 LMF 擔任我們在九展所舉行的200期紀念音樂祭《 MCB 200 Live 》的表演樂團。也是我常強調,《大懶堂二十祭》不是指 LMF 成軍20週年,而是他們的正式出道20週年紀念才對。

LMF 二十祭,那遇上2019年的香港亂世時代,那是一個宿命。要是天下太平的年代,聽 LMF 作品也許沒有太大感覺;但就是在亂世的年代,卻得以喚來不一樣的體驗。正如聽《大懶堂二十祭》裡的 LMF 舊作,那並不是要大家聽到「回憶返哂嚟」,而是對一個時代的回應,把 LMF 在這二十年來的曲目,切合在當今時代的寫照而沒有任何違和感。

對比起11月15、16日 my little airport 兩場同樣在九展 Star Hall 舉行的《催淚的滋味 live 2019 》音樂會,即使歌與歌之間,台下仍同樣口號吶喊得此起彼落,但卻是屬於冷靜的沉思,但 LMF 的兩場音樂會,卻是一個宣洩。在亂世時代是特別需要 LMF。