亂世做祭： LMF 為2019年壓軸的二十週年音樂祭

香港獨立音樂班霸 LMF在12月28、29兩天帶來《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》，就在2019年寫下句號之前，締造了一件重大的音樂盛事。《大懶堂二十祭》不獨是 LMF 的另一次專場演出，而是樂團處心積慮而來的20週年紀念音樂企劃活動，從所灌錄向 LMF 致敬的改編曲目/致敬合輯，再把這十隊樂隊與眾多 rapper 的陣容，延伸成兩晚《大懶堂二十祭》的客席音樂單位。

沒有了《 wow and flutter The Weekend 》、沒有了《 Clockenflap 》，香港兩大戶外音樂節，都在這半年間的反暴政逆權運動下相繼告吹，樂迷們固然皆有為之若有所失的感覺。還好的是，香港獨立音樂班霸 LMF在12月28、29兩天帶來他們的《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》，就在2019年寫下句號之前，締造了一件重大的音樂盛事，給我們聊以慰藉。這兩個晚上，我都在九展 Star Hall 的現場，見證了那股強烈到不得的音樂氣氛，也見證到觀眾樂迷的喜感交雜情緒。

在我身上掛上了兩個晚上的《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》 all access pass ，在台前幕後、台上台下見盡了大家的喜感交雜情緒。(攝影：袁智聰)

《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》並不獨是 LMF 的另一次專場演出，而是樂團處心積慮而來的20週年紀念音樂企劃活動，所帶來是結集 Site Access 、 PHOON 、 秋紅、 R.O.O.T 、 eli 、 my little airport 、 逆流 、 tfvsjs 、 Josie and the Uni Boys 和 GDJYB 這十隊風格各具異稟的本地獨立樂隊以及 Matt Force / Dough Boy / Future / Seanie P / Tommy / KZ / Akiko / JB / 黃禍 / Heyo 等 rapper 所灌錄向 LMF 致敬的改編曲目/致敬合輯，再把這十隊樂隊與眾多 rapper 的陣容延伸成兩晚《大懶堂二十祭》的客席音樂單位。沒錯，這已是一個兩天音樂節的表演陣容(21個表演單位/以人頭計是共72位樂手)，可以想像到如果《大懶堂二十祭》可以移師到一個戶外場地舉行一定會更好玩盡興，但以「惡名昭彰」的 LMF 來說那又談何容易呢？( LMF 在 Star Hall 每晚演出已要用上超過40名保安員)

我對《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》為之引頸以待，好大原因是其致敬專輯。我每每喜見香港樂隊能夠有其致敬專輯，但多年來能夠能被出版實體致敬專輯的香港樂隊，印象中一隻手已可以數得完：達明一派有兩張——1996年的《天花亂聚：我們都唱達明一派》和2017年的《達明一代》、 Beyond 有1998年的《 Beyond 彩十五年》(1994年的《祝你愉快》是向黃家駒致敬而只有個人歌手參與所以我沒有計算在內)、 AMK 有2004年的《 In The Name Of AMK 》。而 LMF 的《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》就是得以新加插在這名單上的唱片。

手執著致敬專輯《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》的雙唱片黑膠和 LMF 的同名四曲 EP《 Lazy Mutha Fucka 》奶白膠唱片，再放上唱盤上播放，所轉出來的聲音與感覺已不能言喻。何況大家又有幾多年沒有買過 LMF 的實體唱片呢？(攝影：袁智聰)

所以我在第一晚來到《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》現場，第一件事就問主辦單位的朋友：「那兩張黑膠唱片賣晒未？」無疑，《大懶堂二十祭》的11首致敬曲目、抑或 LMF 的2019年新歌《二零一九》(及多首近作單曲)，大家都已在互聯網上聽得過了，甚至已聽得滾瓜爛熟。然而對於我這些老派樂迷來說，手執著《大懶堂二十祭 LMFXXYEARFEST 》的雙專輯黑膠以及同名四曲 EP《 Lazy Mutha Fucka 》奶白膠唱片，再放上唱盤上播放，所轉出來的聲音與感覺已不能言喻。

說來，也要多謝「搶耳音樂」邀請我為《音樂大講堂》的講座活動之一「 LMF二十年：做返自己，堅守良音」擔任主持，無論是之前為講堂內容作準備，抑或在9月3日講座當晚跟阿庭( Prodip )、大飛( Davy )和MC仁的愉快暢談對話(當晚有拍片與錄音嗎？)，都給我在《大懶堂二十祭》之前作出了好好的預習，抑或是一次溫故知新之大好良機。

我認識的 LMF ，已超過20年——所指的20週年，那是由1999年他們自資出版首張同名 EP 《 Lazy Mutha Fucka 》說起吧。

當然我最早對Lazy Mutha Fucka 的回憶，是出現在高山劇場《 Dark Entry 》系列音樂會上的「大兜亂」樂隊之即興合作。而我與 LMF 更具體的 connect ，是1998年10月我辦紙媒音樂雜誌《 MCB 音樂殖民地雙週刊》時，我曾找來當年仍在轉營中的 LMF 擔任我們在九展所舉行的200期紀念音樂祭《 MCB 200 Live 》的表演樂團。也是我常強調，《大懶堂二十祭》不是指 LMF 成軍20週年，而是他們的正式出道20週年紀念才對。

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LMF 二十祭，那遇上2019年的香港亂世時代，那是一個宿命。要是天下太平的年代，聽 LMF 作品也許沒有太大感覺；但就是在亂世的年代，卻得以喚來不一樣的體驗。正如聽《大懶堂二十祭》裡的 LMF 舊作，那並不是要大家聽到「回憶返哂嚟」，而是對一個時代的回應，把 LMF 在這二十年來的曲目，切合在當今時代的寫照而沒有任何違和感。

對比起11月15、16日 my little airport 兩場同樣在九展 Star Hall 舉行的《催淚的滋味 live 2019 》音樂會，即使歌與歌之間，台下仍同樣口號吶喊得此起彼落，但卻是屬於冷靜的沉思，但 LMF 的兩場音樂會，卻是一個宣洩。在亂世時代是特別需要 LMF。