落日飛車 最大型香港演出 星期五日出開售

台灣復古熱潮的領導者，彷彿在父母的唱片櫃出現，但同時擁有令你享往的浪漫，像每個人都能享受的日落。 集結台灣一眾優秀的樂手的落日飛車 ，近年巡演從不用擔心售票情況，巳是有沒有更大的場地容許排山倒海的觀眾。這次在歷來最大的演出場地麥花臣演出，相信能夠圍起一個大舞池。

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台灣新浪漫樂團 落日飛車 Sunset Rollercoaster，相隔三年香港專場，於4月16日首登旺角麥花臣場館。過往兩年，落日飛車曾於Deca joins及午夜乒乓在港共演，亦有在音樂節中現身，數到專場演出，已經是2017年在MOM Livehouse的演出。

早在2015，音樂會搞手島米製作，已將落日飛車帶來香港演出，當時在Hidden Agenda三代 與樂隊 Forests 進行共演 (當時還未能爆場)，暖場還有當時風頭旺盛的香港樂隊 The Yours，如今他們的主音已成為時裝品牌 Balenciaga 的的模特兒。(在尖沙咀的分店還有他的人型公仔~) 。話題說遠了，筆者想說的是，多謝一班搞手多年來的堅持和前瞻性，令落日飛車及其他即將成為「大團」的單位，因為搞手們的熱情(當然包括無限量的酒精) ，喜愛到香港進行演出。