《Call me by your name》導演Luca Guadagnino,上一套翻拍經典驚慄片《Suspiria》找來Radiohead主音 Thom Yorke 擔當配樂,今次執導短片《THE STAGGERING GIRL》由「教授」坂本龍一配樂,未上映已先聲奪人。

坂本龍一即將於四月頭來港演出,未知會否因武漢肺炎疫情而取消。(圖片來源:Getty Image)

《THE STAGGERING GIRL》片長37分鐘,主角 Francesca 是一位名意大利裔美國作家,她必須從紐約返回羅馬,照顧年紀老邁的母親。貌似親情片的描述,但從預告的視覺郤呈現一種恐懼感。

《THE STAGGERING GIRL》劇照

《Call me by your name》的歌曲《Mystery of Love》曾獲奧斯卡金像獎提名為最佳原創歌曲獎,可惜最後輸給PIXAR動畫《Coco》的歌曲《Remember Me》。