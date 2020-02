【R.I.P.】回憶我跟Gang Of Four後龐克傳奇Andy Gill的夢幻飯局

【選擇性失聰】英國列斯 post-punk 元老樂團 Gang Of Four 的創團成員結他手 Andy Gill在2月1日離世,享年64歲。 Andy Gill 與世長辭,標誌著一代 post-punk / punk-funk 界殿堂級人物之殞落。叫我好有一種感觸良多的沉痛心情,因為我曾在2012年12月跟 Andy Gill 在香港有過一席chill得如今仍叫我感覺如斯夢幻的暢談甚歡飯局。 Gang of Four 從未能來香港表演,對我來說是一件憾事。

踏入2月2日大年初九的凌晨,當我打算關掉電腦準備睡覺之前,那傳來了一則剛公佈的噩耗:英國 post-punk 元老樂團 Gang Of Four 在 Facebook 官方專頁上宣佈,其創團成員結他手 Andy Gill 已在2月1日離世,享年64歲。及後 Gang Of Four 的發言人向《 New York Times 》確實 Andy Gill 是因肺炎病世。

Andy Gill (1956 - 2020) (互聯網圖片)

來自列斯的 Gang Of Four 是第一代的英倫 post-punk 樂隊,去年不獨是樂團的1979年首張專輯《 Entertainment! 》面世40週年,而他們亦發表了全新專輯《 Happy Now 》,樂隊仍在活躍當中。

毋庸置疑 Gang Of Four 是70年代末 post-punk 運動的其中一個重要名字,在充滿政治色彩題材下的歌曲,乃得以把 funk 樂的跳脫俐落節奏與 dub 樂的音響肌理,樹立起其狂放不羈的 punk-funk 風骨,影響著2000年代初的 post-punk / dance-punk 樂潮;而他們的1981年單曲《 To Hell With Poverty 》便曾幾何時是常出現在我的 indie-dance DJ set 上之 punk-funk / dance-punk 經典曲目。走出這隊「四人幫」, Andy Gill亦是知名唱片製作人,美國加州搖滾名團 Red Hot Chili Peppers 的1984年首張專輯《 The Red Hot Chili Peppers 》便是由他操刀監製。

Gang Of Four 的經典陣容: Andy Gill 、Dave Allen、 Jon King 和 Hugo Burnham (互聯網圖片)

Andy Gill 與世長辭,那標誌著一代 post-punk 界殿堂級人物之殞落。當我得悉他的逝世消息時,叫我好有一種感觸良多的沉痛心情,不僅 Andy Gill 是我欣賞多年的音樂人,也因為我曾親身跟他接觸過——那並非與他做過訪問,而是跟他有過一席如今仍叫我感覺如斯夢幻的飯局。

故事是這樣:2012年12月,我的一位在香港土生土長的洋人朋友聯絡我,告之 Andy Gill 將會來港,而 Gill 太太 Catherine Mayer (她是英國著名記者/專欄作家以及女性主義政治黨 Women's Equality Party 創辦人)的一位香港朋友,正是我朋友的國際媒體公司老闆,他們會舉行一個小型私人晚宴招待訪港的 Andy Gill 夫婦,我朋友也拉攏了我參加,原因是他們想讓 Gill 認識到香港的華人音樂愛好者/音樂媒體工作者。此行實情是 Andy Gill 之前到北京,為獨立廠牌兵馬司旗下武漢 electro-punk 樂隊「AV大久保」第二張專輯《一品國際》(唱片要到2014年才面世)擔任監製工作,跟著他途經香港逗留了幾天,然後才返回英國。

當晚飯局設於中環 China Club,我第一次進入這些上流人士地方(不得穿著牛仔褲波鞋那種)固然令人難忘。我就是這樣跟 Andy Gill 這位 post-punk 傳奇會面了。那晚的飯局大家都暢談甚歡,整個過程很casual,就像跟朋友間的聚餐那樣,晚飯後主人家(我朋友的老闆)帶大家參觀樓上 China Club 的圖書館,再出露台喝多杯啤酒繼續傾談。而我當然識趣地沒有趁機拿出錄音機去跟 Andy Gill 做甚麼訪問,在這樣的場合也不好意思帶一疊唱片給他簽名,所以當晚我只帶了 Gang Of Four 的首張專輯《 Entertainment! 》黑膠唱片而已。也不知是否這晚飯局來得很 chill 跟舒服,我連跟 Andy Gill 要來過合照的舉動也忘記了……所以那張 Andy Gill 簽名的《 Entertainment! 》黑膠唱片,亦成為了這夢幻一夜的唯一紀念,其他只留在記憶當中。

2012年12月27號晚我跟 Andy Gill 夫婦夢幻飯局的唯一紀念—— Andy Gill 為Gang Of Four 的1979年首張專輯《 Entertainment! 》留下簽名。(攝影:袁智聰)

那個晚上, Andy Gill 說過他會在2013年3月再來香港,因為 Gang of Four 會跟與「AV大久保」聯袂在北京與上海舉行中國巡演。當時我心想:Gang of Four 可有機會順道來香港演出嗎?從而對此寄予厚望,結果希望還是泡影了。而我不知道之後 Andy Gill 有沒有再踏足過香港,但去年3月 Gang Of Four 又再舉行了三場《 Entertainment! 》40周年中國巡演呢。 Gang of Four 未能來香港表演,對我來說是一件憾事。

+ 4 + 3 + 2

要追溯 Gang of Four 的典故,在1978年10月發表處男單曲《 Damaged Goods 》的他們是第一代 post-punk 樂隊,從1979年首張專輯《 Entertainment! 》到1981年第二張專輯《 Solid Gold 》,主唱 Jon King 不羈而漫不經心的半吟半唱、 Andy Gill 一手狂放暴烈失真的拉鋸式結他 riff ,再加上 Dave Allen 肥厚而 funky 跳脫的 bassline 跟 Hugo Burnham 的鼓擊構成強烈的 rhythm section, Gang Of Four 就在那個「反搖滾」時代解構出他們別樹一幟的 post-punk / punk-funk 風格。女低音結他手 Sara Lee 加入後出版的1982年第三張專輯《 Songs of the Free 》,樂隊也趨向了 dance-punk 風格,單曲《 I Love A Man In Uniform 》不失為他們流曲化聲音的經典。再到1983年的第四張專輯《 Hard 》,樂隊只餘下 Jon King 和 Andy Gill 兩位創團成員,他們亦走進更修飾的 new funk / new wave 姿態。跟著 Gang of Four 便在1984年解散了。

只有 Jon 和 Andy 兩位原裝成員的 Gang Of Four 曾在90年代復合,並發表過《 Mall 》(1991年)和《 Shrinkwrapped 》(1995年)這兩張好壞參半的專輯,前者裡的低音結他手 Gail Ann Dorsey 在後來成為了David Bowie 的伴奏樂手。到了2004年年底 Gang Of Four 宣布以 Jon、Andy、Dave和Hugo 之原裝四人陣容重組舉行巡迴演出,繼而在2005年出版了一張嚴選其1978至82年舊作重灌的《 Return The Gift 》專輯。但原裝四人陣容重組的 Gang Of Four 並不持久,到了灌錄2011年專輯《 Content 》時,又再只餘下 Jon 和 Andy 兩位主將;及後 Jon 也在2012年退出,由 John "Gaoler" Sterry 代替。所以當 Gang of Four 在2013年舉行中國巡演,再到2015年專輯《 What Happens Next 》(有 The Kills 的 Alison Mosshart 、 The Big Pink 的 Robbie Furze 、 Herbert Grönemeyer 和布袋寅泰客串)及去年的全新專輯《 Happy Now 》, Gang Of Four 也只有 Andy 一位原裝成員而已。

Andy Gill作為製作人的典故,除了 Red Hot Chili Peppers 外,他亦曾為 The Jesus Lizard 、 Therapy? 、 Michael Hutchence (死後發表的遺腹專輯)、 The Stranglers 、 Killing Joke 、 The Futureheads 、 The Young Knives 等名字監製過,又曾製作過日本樂隊 Polysics 的2005年專輯《 Now is the Time 》部分曲目,因此「AV大久保」也並非他第一次跟亞洲樂隊合作。(補充:2013年12月在西九文化區舉行的《自由野2013》表演藝術節,我是音樂主舞台的策展人,其中包括邀請了「AV大久保」來港演出。)

隨著 Andy Gill 離世,如今 Gang Of Four 也告名存實亡了。