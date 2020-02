誰是 River Phoenix？奧斯卡影帝 Joaquin Phoenix 提起的歌詞

第 92 屆的奧斯卡金像獎塵埃落定,大家的注意力都在韓國電影《上流寄生族》的歷史性在美國本土頒獎禮上奪得最佳導演和最佳電影上,不過扭耳仔想和大家分享一下憑《 Joker 》奪最佳男主角的 Joaquin Phoenix 在得獎感言中提及他的哥哥 —— River Phoenix。

Joaquin Phoenix 在今屆奧斯卡以飾演 DC 知名角色 Joker 奪最佳男主角獎,上台的說出得獎感受時,除了說希望人類放下成見一起團結、多謝他身邊的人給予他的第二次機會外,也在最後送上了這句:「我哥哥在 17 歲時寫下了這句歌詞:『 Run to the rescue with love and peace will follow. 』多謝大家。」

其實 Joaquin 來自一個大家庭,他媽媽是社運人士 Arlyn Phoenix,共有五個子女,Joaquin 排第三,有哥哥 River Phoenix 和姊姊 Rain Phoenix,和兩位妹妹 Liberty 和 Summer Phoenix。

River Phoenix

River Phoenix 和 Rain Phoenix 都和 Joaquin 一樣,以演戲作為他們的事業,River 更是自 10 歲就在電視廣告出現,15 歲處子登上銀幕,參與了科幻電影《 Explorers 》的演出,雖然是票房慘敗的一次,但之後在 1985 年演出了由史堤芬京小說《 The Body 》改編的電影、coming-of-age 題材的《 Stand By Me 》,就奠定了 River 是「年輕人偶像」( teenage idol )的地位了。

到 1988 年他在《 Running on Empty 》中可以說是點點 Johnny Depp x Leonardo Dicaprio 年輕時的影子:

之後他有更多大製作的演出機會,包括 1989 年的《 Indiana Jones and the Last Crusade 》中演年輕的 Indiana Jones!他也在漸得到擔正的機會,除了和奇洛李維斯( Keanu Reeves )主演的獨立電影《 My Own Private Idaho 》外,也有《 The Thing Called Love 》和西部恐怖片《 Silent Tongue 》。

但其實,當時熟知 River 的人,都明白電影是他的工作,他真正酷愛的,是音樂。他自少已作了不少歌曲,1986 年他的歌曲《 Heart to Get 》為電影《 A Night in the Life of Jimmy Reardon 》作片尾曲

他也有在《 The Thing Called Love 》唱出自己作品《 Lonestar State of Mind 》

但他對個人發展沒有興趣,於是在 1988 年 River 就和朋友 Josh Greenbaum 組成樂隊 Aleka’s Attic,再有中提琴手 Tim Hankins、低音結他手 Josh McKay 和 Rain Phoenix 的加入,成為了五人 alternative rock / folk rock 樂隊。負責主結他的 River 又留著一把長髮,極像個小小版 Kurt Cobain!

樂隊自己錄製卡式帶,載著如歌曲《 Goldmine 》、《 Too Many Colors 》等賣給樂迷,後者更在他擔正的《 My Own Private Idaho 》電影中播出:

River 又對保護動物和環保不為餘力,幫善待動物組織 PETA 推出慈善專輯《 Tame Yourself 》而作的歌曲《 Across the Way 》 :

Aleka’s Attic 在 1993 年的時候,已有 17 首歌曲,River Phoenix 也正要自資為樂隊推出專輯,但好景不常,River 正正在那年的萬聖節因吸毒過量去世,終年只不過是 23 歲。據當年是好友的 Bob Forrest 說,當時正準備為電影《 Dark Blood 》拍攝最後戲份的 River,當和 Red Hot Chili Peppers 結他手 John Frusciante 是好友,兩人也有一同吸毒的習慣。早一晚時,River Phoenix 和 Rain 及 Joaquin 和 John Frusciante、Johnny Depp 及一眾友人於夜店 The Viper Room 消遣時,懷疑吸食過量 cocaine 暈倒,最後在 10 月 31 日的凌晨不治。

Phoenix 兄妹從始五缺一沒有出過的專輯由 Rain Phoenix 努力地希望可以推出,但一直未有成果。不少歌曲當然現在可以在網上聽到的。

《 Dark Blood 》這部電影,也在 River 去世後 19 年終於推出了。River 生前共參演了 24 部電影。

Joaquin Phoenix 也曾拿起過結他,於 2005 年在電影《 Walk the Line 》中飾演著名唱作人 Johnny Cash。更唱出了 Cash 的多首作品。