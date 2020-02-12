《Her》導演執導Beastie Boys紀錄片 將在Apple串流平台上架

串流影視平台市場競爭激列，繼Disney+ (香港未正式推出)使出「Baby Yoda」，Apple TV+開始有大舉動，由《Her》導演Spike Jonze執導的美國hip hop(？)奇趣團體Beastie Boys紀錄片，即將在4月上架。

Apple 與 Spike Jonze 合作，早前由創作歌手 FKA Twigs 主演的 Homepod 廣告，已見其驚豔的火花，善於掌握肢體韻旋的 FKA Twigs ，加上Spike Jonze 對於空間的想像，締造了又一個Apple廣告的經典。

Beastie Boys 的《 Hello Nasty 》專輯20年前「開罐」面世

美國紐約市三人組 Beastie Boys ，本來是 hardcore-punk / thrash-punk樂隊，然後踏足 hip hop rap 領域，更不時出現 garage rock 、 thrash-punk 、 jazz-funk 第音樂元素，造型幽默及無厘頭的MV，如果要向現時的樂迷介紹，他們就是屬於 80/90 年代的「The Lonely Island」。

Beastie Boys 10年前的《Sabotage》的MV，都是由Spike Jonze執導：

將在 Apple TV+ 上架的紀錄片《Beastie Boys Story》，由Spike Jonze 執導，並由 Beastie Boys 樂團成員 Mike Diamond 和 Adam Horovitz 夥拍 Jonze 編劇，講述有關樂團和彼此 40 年來的關係。

Apple TV+ 不一定使用Apple 裝置，在一般瀏覽單也能觀看。(圖片來源：Apple)

對於 Apple 的產品，大家已達到宗教崇拜的級別，但Apple TV+要在Netflix主導的串流影視市場中割據一方，仍要需要龐大的努力。

Apple TV+的視覺美學走向相對Netflix灰階及簡約。(圖片來源：Apple 網站)

相對Netflix高飽和度和搶耳的視覺美學，Apple TV+的走向是相對灰階及簡約平實的路線，人性化的設計在影視模式中展現，能否吸引大家付出月費支持？

利申，筆者是 Apple Music 的用家，過往他們製作 水曜日のカンパネラ 及 Billie Eilish 都是佳作，希望這種質素能在新平台上展現。