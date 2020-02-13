Wes Anderson 新作預告公開！御用配樂大師5月來港！

真正中間派掌門 Wes Anderson 新戲《The French Dispatch》昨日釋出預告，御用班底包括剛奪奧斯卡最佳服務設計(《小婦人》)的 Milena Canonero 及配樂大師 Alexandre Desplat (憑《小婦人》獲提命，輸給 Joker ) 都通通回歸，Alexandre Desplat 原定五月來港，未知能否成行？

置中美學掌門 Wes Anderson 新作《The French Dispatch》在萬眾期待之下釋出首波預告 ( 最近Netflix的《Sex Education》視覺設計有不少的Wes致敬之處 ) ，慣用的演員班底回歸，同時炙手可熱的美男子 Timothée Chalamet 亦加入中間派陣容。

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《The French Dispatch》的配樂同樣由 Alexandre Desplat 主理，過往 Wes Anderson的《犬之島》、《布達佩斯大酒店》、《小學雞私奔記》、《Fantastic Mr Fox》等等，兩人的合作在視覺和聽覺同時呈現豐富的色彩和幽默感。

Alexandre Desplat 與怪物專家 Guillermo del Toro 合作的《忘形水》(The Shape Of Water)，更令他奪得首個奧斯卡最佳原創音樂獎。

去年1月「港樂」曾邀請 Alexandre Desplat 來港演出，可惜出發前因為他身體抱恙，令到音樂會取消(筆者還保留了門票，忘了退飛~)，「港樂」原本預計五月頭，再度安排 Alexandre Desplat 來港，可惜今次卻遇上肺炎疫情，未知會否取消或延期。

因肺炎疫情，Alexandre Desplat 來港的演出，未知能否成行。(圖片來源：港樂 網站截圖)

最後送上「野味」狐狸先生的主題音樂，話俾你聽得罪大自然會有報應：