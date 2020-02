1998 年我聽了 Sixpence None the Richer 的《 Kiss Me 》

大家還記得這首歌嗎?由美國 alternative rock 樂隊 Sixpence None the Richer( Sixpence )轉型主流音樂而推出的單曲,當年這首歌除了有令人印象深刻的旋律,更在 mv 中看到了樣子甜美的女主音 Leigh Nash!究竟 Sixpence None the Richer 這些年的音樂是怎樣的?扭耳仔和大家回顧重溫一下。

當年電視、電台一播起 Sixpence 的《 Kiss Me 》,除了是不容多想就買了他們的 single 和同名專輯外,就是不停的看歌曲的 mv 了。會在想:為何會有這樣甜美聲線的女歌手?

這個 mv 說是「官方 mv 」,但其實是作為 1999 年美國年輕愛情電影《 She’s All That 》再重新拍的,編曲上也加了點點 reverb。那最 OG 最原版那個 mv 呢?就是由樂隊監製 Steve Taylor 執導,向法國電影人 François Truffaut 於 1962 年法國新浪潮作品《 Jules et Jim 》致敬而拍成,全 mv 都是黑白主色,女主音 Leigh Nash「演活」了在電影中的角色 Catherine。

也別忘了在同期樂隊另一首歌、翻唱英國樂隊 The La’s 的《 There She Goes 》,mv 也有,很記得當年 YMC 台仍是黃志淙當台長是,他在播完《 There She Goes 》mv 後也忍不住讚 Leigh Nash 可愛甜美。

在那個 90 年代末的時候,聽過了 The Cardigens 的《 Erase / Rewind 》、 Lene Marlin 的《 Playing My Game 》、 Alanis Morrissette 的《 Thank U 》、 Natalie Imbruglia 的《 Torn 》或是 Sarah McLachlan 的《 Sweet Surrender 》,對 Sixpence 的《不過其實 Sixpence None the Richer 不是無故地「彈」出來,在他們 1998 年推出那同名專輯前,早已推出過兩張專輯,分別是《 The Fatherless and the Widow 》和《 This Beautiful Mess 》,都是以 Christian rock 作主導 —— 即以基督徒的世界觀創作音樂。

+ 2

曾在《 Late Show with David Letterman 》的訪問中,Leigh Nash 解說了樂隊的名字由來:「樂隊的名是來自 C. S. Lewis 的著作《 Mere Christianity 》,當中故事講一位男孩向爸爸要了六便士,這個男孩用這六便士買了禮物來送給爸爸,他欣然接受但也明白到他沒有因為這個禮物已更為富有。這故事寓意了蘿督徒對上帝的信仰,我們要謙卑地接受這個恩賜。」

聽聽《 The Fatherless and the Widow 》中的同名歌曲,是真的很「福音樂隊」的感覺的。

當然,《 Sixpence None the Richer 》專輯令樂隊得到更多主流樂迷認識,但其實他們的方向定位沒太大改變,即使在 1999 年的格林美獎提名,也是「 Best Rock Gospel Album 」。但一首《 Kiss Me 》也可以說是令不少人即使不認識樂隊,也總會聽過這首歌。在專輯中除了兩首「 hit songs 」,仍有保留著樂隊「福音」風格的歌曲,不少 fans 也說是他/她父母在教堂買專輯回家播的:

還有《 Love 》一曲,開首的歌詞已是說給大家知是要說誰的故事了。

Sixpence None the Richer 在經歷了 1997 至 2003 年這商業上最成功的日子,但隨著樂隊所屬廠牌 Squint Entertainment 財困結業,樂隊只能再推出一張專輯《 Divine Discontent 》,但即使如歌曲《 Breathe Your Name 》或是翻唱名曲《 Don't Dream It's Over 》也在不少地方播放,樂隊的聲勢已大不如前。

終於,在 2004 年樂隊也避不過解散的命運。之後女主音 Leigh Nash 作個人發展;Leigh 其實在 2000 至 2003 年已不斷和不少 pop 界或電音音樂人合作,如為有 Ben Affleck 和 Gwyneth Paltrow 擔正的愛情電影《 Bounce 》唱主題曲《 Need to Be Next To You 》:

同時 Leigh 也為加拿大 new age 電音組合 Delerium 獻唱多首歌曲:

Leigh 又在 2007 年和 Delerium 組了一個新音樂計劃 Fauxliage,推出過一張專輯:

Leigh 也在 2006 年請來曾和 Sarah McLachlan 合作的音樂監製 Pierre Marchand,推出了專屬的個人專輯《 Blue on Blue 》,不過得不到甚麼掌聲,可能是因為樂迷覺得失去了 Sixpence 的味道吧。當然,Leigh 未有放棄 solo 的作品,2015 年的第二張專輯《 The State I’m In 》也可以一聽,回歸德州 country feel 的。

就這樣,Sixpence None the Richer 就好像消失在歷史洪流中了。即使樂隊在 2007 年重組,推出過《 Best Of 》專輯中三首新歌,和在 2012 年發行暫時樂隊最後一張專輯《 Lost in Transition 》後也未有新作品。說他們是「 one hit wonder 」嗎?但沒有這首《 Kiss Me 》,他們可能仍只在德州的小教堂中演出。

+ 3 + 2

最後送上樂隊的歌曲《 My Dear Machine 》