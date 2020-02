Graham Coxon 配樂《去你X世界末日》《怪奇物語》超級班底新劇

《the end of the fxxxing world》原作插畫家 Charles Forsman 的作品再度被拍成Netflix劇集,《I Am Not Okay With This》講述少女同時面對突然而來的超能力及青春期產生的煩惱。 製作班底結集《Stranger Things》製作人、「TEOTW 」的導演及攝影師,當然唔少得Blur 結他手 Graham Coxon 的配樂,下星期上加睇住預告先!

《I Am Not Okay With This》女主角 Sydney 不像《Stranger Things》的11,要用超能力去救世界,15歲要面對青春期的困惑,愛上同性摯友,以及父親去世後,痛苦的壓迫下令她產生了念力,超能力就如月經和青春豆般,為她帶來不必要的煩惱,而這些秘密她只能夠透過「寫日記」去宣洩。

原著漫書截圖:

Blur 結他手 Graham Coxon 為早前《the end of the fxxxing world》選歌及製作配樂,他總能將大叔的搖滾,植入年青的vibe當中。(「世界未日」的女主角曾在訪問中表示,未聽過 Blur 。) 預告用上了 LCD soundsystem 作品 《call the police》,來自的50歲不羈叔叔領導的dance-punk天團。

詳盡介紹: LCD Soundsystem 新作《American Dream》首登美國榜冠軍

重溫 Graham Coxon 為 《the end of the fxxxing world》選曲及配樂: