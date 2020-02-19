Graham Coxon 配樂《去你X世界末日》《怪奇物語》超級班底新劇

扭耳仔
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《the end of the fxxxing world》原作插畫家 Charles Forsman 的作品再度被拍成Netflix劇集，《I Am Not Okay With This》講述少女同時面對突然而來的超能力及青春期產生的煩惱。

製作班底結集《Stranger Things》製作人、「TEOTW 」的導演及攝影師，當然唔少得Blur 結他手 Graham Coxon 的配樂，下星期上加睇住預告先！

《I Am Not Okay With This》女主角 Sydney 不像《Stranger Things》的11，要用超能力去救世界，15歲要面對青春期的困惑，愛上同性摯友，以及父親去世後，痛苦的壓迫下令她產生了念力，超能力就如月經和青春豆般，為她帶來不必要的煩惱，而這些秘密她只能夠透過「寫日記」去宣洩。

《I Am Not Okay With This》女主角 Sydney 不像《Stranger Things》的11，要用超能力去救世界，15歲要面對青春期的困惑，愛上同性摯友，以及父親去世後，痛苦的壓迫下令她產生了念力，超能力就如月經和青春豆般，為她帶來不必要的煩惱，而這些秘密她只能夠透過「寫日記」去宣洩。

原著漫書截圖：

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Blur 結他手 Graham Coxon 為早前《the end of the fxxxing world》選歌及製作配樂，他總能將大叔的搖滾，植入年青的vibe當中。(「世界未日」的女主角曾在訪問中表示，未聽過 Blur 。) 預告用上了 LCD soundsystem 作品 《call the police》，來自的50歲不羈叔叔領導的dance-punk天團。

詳盡介紹： LCD Soundsystem 新作《American Dream》首登美國榜冠軍

重溫 Graham Coxon 為 《the end of the fxxxing world》選曲及配樂：

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