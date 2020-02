Prince 兩張超經典專輯重新發行黑膠！

傳奇唱作人 Prince 突然去世快要 4 年,唱片廠牌 Legacy 為了紀念這個日子,將會重新發行他在 2001 年及 2002 年兩張絕版專輯《 The Rainbow Children 》和《 One Nite Alone 》!

分別是 Prince 的第 24 和 25 張專輯,《 The Rainbow Children 》和《 One Nite Alone 》可以說是代表著 Prince 的創作生涯另一個階段,前者除了是 Prince 轉回用其名字推出作品(不再用那個「 love symbol 」了)外,於專輯中也談及到靈性、性愛慾望等等的內容;以馬丁 · 路德 · 金( Martin Luther King Jr. )所啟發的烏托邦社會的虛構故事,專輯又好像隱若地暗示了與「耶和華見證人宗教」( Jehovah’s Witnesses )的對話,但埃及的一神教( Egyptian monotheism )和 New Age 概念也被用作隱喻。 音樂上這專輯比前作都要來得更 jazz 更豐富和複雜。 雖然專輯在商業上成績不怎樣,但樂迷視這專輯為 Prince 在音樂和精神上的變革。

另一張《 One Nite Alone 》也會推出黑膠,這專輯除了翻唱了 Joni Mitchell 的《 A Case of You 》外,也有一首具爭議性、指 Abraham Lincoln 是種族主義者( racist )的歌曲《 Avalanche 》,一句「 Abraham Lincoln was a racist who said "You cannot escape from history” 」開宗明義:

除了以上兩張專輯,還有《 One Nite Alone…Live! 》及雙專輯《 One Nite Alone: The Aftershow…It Ain't Over! 》都會重新推出,更會一連四張集成《 Prince: The One Nite Alone Collection 》的 CD 呢。在 Legacy 官網可買到。