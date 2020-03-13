Live Nation 暫停一切演出活動至四月避疫情 冇 show 睇做咩好？

演唱會主辦兩大機構 Live Nation 和 AEG，因應新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情在全球爆發，宣佈決定會暫停所有三月份的演出及巡迴，當然是苦了一班音樂人的演出計劃和收入，但在這情勢下只能說：健康身體比一切重要。

在與 AEG、CAA、WME、Paradigm 和 UTA 的聯合聲明中，Live Nation 指「除了保障各音樂人的健康，同時也要顧及旗下員工和樂迷的安全，因應近星期突發嚴重的疫情，作出暫停一切 3 月演出活動。

Live Nation 的多個在三月舉行音樂會取消

受暫停影響的音樂單位主要有：在星期一剛開始了巡演的 Billie Eilish ；早兩日在洛彬磯演出了兩晚的 Tame Impala ，還有 The Strokes 、Post Malone 、Michael Buble 、 Maluma 、Cher 、 Kenny Chesney 、 Zac Brown Band 、 Trippie Redd 和 Young M.A。

那沒 show 看，怎算好？是不是要世界末日了？說是說四月回復正常，但有誰可以保證疫情一個後會明朗？

《 Consequence of Sound 》為大家弄了個「新的 Coachella 演出陣容」…

大家也可以上 Spotify 聽聽專屬新冠肺炎的 playlist「 COVID -19 Quarantine Party 」

當然，大家還可以打機，但大部分說會今年會推出的電玩大作都 delay 了發行日期，就當打機是 last resort 吧，若今年整年都被疫情影響，玩這幾個吧（若不會再 delay 的話）