為了侄女 - 肯亞發明連接智能手機「手語手套」將手語變成聲音

25 歲的肯亞工程師 Roy Allela 找到了彌合聾人和聽力障礙者之間溝通障礙的最終解決方案。他最近發明了 Sign-IO 手套，透過藍牙連接智能手機後可以將手語動作轉換語音對話，從而使聾人可以與不懂手語的人「交談」。

老實說這類「手語手套」的技術不算創新，但經過 Roy 改良的技術，手語翻譯成語音除了可透過 smartphone 釋出外，過程速度也更快了。

Sign-IO 利用手機 App 去釋出手語「譯」出的語音對話

Sign-IO 手套的五個手指上均裝有傳感器，可確定其動作，包括手指彎曲的程度。手套通過藍牙連接到 Allela 開發的 Android App，App 會使用文本到語音轉換功能將手語轉換為語音。

Roy Allela 之所以製作手套，是因為他和家人很想與他 6 歲的聾啞侄女溝通，他接受《衛報》訪問時說：「 我的侄女戴上手套，將其與手機或我的手機配對，然後開始做手語，我就能夠理解她在說什麼。像所有用手語的人一樣，她也非常擅長唇讀，因此她不需要我用手語回答，一如其他人一樣去溝通。」

這位年輕的發明家也曾在英特爾工作，並在牛津大學教授數據科學，他首先在肯亞西南部 Migori 縣農村裡的一所特殊學校提供了這種手套。他的目標是在每所學校中為有特殊需要的兒童提供幫助，以盡可能多地幫助聾啞或聽力障礙兒童。

Sign-IO手套目前仍處於原型開發階段，但已經獲得了獎項和獎金，這有助於他進一步改進發明。它一直是 2018 年美國機械工程師協會（ ASME ）在紐約舉行的全球總決賽「硬件開拓者獎」（ Hardware Trailblazer Award ）大贏家，並在倫敦皇家工程學院創新獎獲得亞軍。

「手語手套」的技術過去幾年都是科技研究的主要項目，但 Roy Allela 的原型可以說是一大突破因為之前的都比較笨重和只有較慢的數據傳輸速度。現在要看的，是他的這個「新發明」能不能得到大眾應用和普及。