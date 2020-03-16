Novel Friday - A Letter to...：加入廠牌GREYTONE 致回憶的情書

退出PPC Records幕前，在GREYTONE重新出發，Novel Friday推出新歌《A Letter to...》致回憶和初心的愛，他有什麼說話對homie講？由Novel Friday 講述加入新廠牌的經過。

PPC Records 各成員要往新路向進發，生活與音樂他們暫休下來重新思考兩方面的平衡。(攝影：Moment Hung)

有什麼跟PPC的兄弟講？

Novel Friday： 我愛你哋 all my fam！

Novel Friday 在開花音樂節，與兄弟 PPC Records 一起演出。(攝影：Moment Hung)

在hip hop界別，特別著重廠牌這經營文化？

例如 Universal 、Sony都是唱片公司，在國際視野上他們都是「大廠牌」 , 有他們一套玩法，近至台灣已經發展到有廠牌林立， 例如顏社、人人有功練、混血兒之類，反而 indie label 的發揮是自由順暢。

你覺得點樣稱得上為 homie，什麼又是 gang？

對我來說，陪在我身邊成長的，都是homies, JB、Keni、 Y5、kun&JJ sowhat、BMW、PPC等等所有人...

覺得gang首先要有gangsign，或者賣毒、殺人、放火，養活屋企人，否則在黑人面前我都不敢講 Pull up with my gang lol 。講笑，因為香港的gang，主要用作搞笑/矮化較多，所以我會用 hood/fam ，去包涵我的 homies, s/o Fridays hood yo！

Novel Friday 、 BMW 、 JB 一直是hip hop 路上的homie。(攝影：Moment Hung)

與 GREYTONE 認識與合作的由來？

以前ppc兄弟搞show，都會叫埋JB一齊玩，後來有次佢帶了Keni上來studio，心態理念都好近，好快做了fd。 Keni會output很多，佢十年在主流樂壇工作的經歷給我聽， 尤其自己有時會陷入比較的迷思，有哪些做得不足，他在我情緒低落時鼓勵及梳理我。

第一次合作都是和Keni collab寫了首《傀儡》，講及社會同人性，好迎合到對方的創作概念 ，所以整件事都做得好smooth。

到今年年頭，因為PPC的兄弟各有方向，溝通後發現理念上未必一致，如果我再夾硬push大家可能會太極端，所以退居幕後，兄弟有需要就出手幫助，這樣相處對大家關係應該是最好。

Novel Friday在大家的心目中的印象，是出名多產和勤力，音樂和影像方面，你如何維繫一個持續創作的團隊？

(Novel Friday 《A Letter to...》 MV截圖)

這個都是大家既定印象，其實我想再勤力些！音樂影像各方面質量，都想全面提升。Greytone 入面的 artists，都好productive，所以一簽約，所有事情，近乎一拍即合，所以我終於可以做到focus寫歌這部份，其他隊友可以專心完善 beat production、mixing、 MV、 promoting 等等 (以前會相對手忙腳亂 所以做得慢好多)。

這個都是大家既定印象，其實我想再勤力些！ Novel Friday

可以講下你一首歌的製作費大約需要？

目前所有beat producing、engineering (Mixing 同 Mastering) 都交比J1M3，Mael負責，我們都是合作形式所以成本是0，因此主要係請人做MV那part (但對比市價其實我們都係友情價)。

J1M3 作為Greytone的製作人，你為過不同成員做歌，你覺得Novel Friday的聲音質感，有什麼特點？

J1M3 (左) 及 MAEL (右) 是GREYTONE其中兩位製作人。(攝影：Moment Hung)

J1M3：其實在我還沒有跟Friday合作之前，身邊有不少音樂朋友稱讚他的聲線獨特，唱腔特別，特別是他在廣東話唱腔上的演繹，很有個人風格。總括來說，我跟他們看法很一致，聽他的歌聲很舒服很溫暖。

你會在Friday身上，看見什麼風格的可塑性？

J1M3：因為跟他暢談之間，發現他對爵士，Bossa Nova, Lofi類的音樂元素很感興趣，加上他聲線的配合，我認為他可以嘗試以上這幾種風格，都是令人感到舒適休閒輕鬆的音樂風格。

《A Letter to... 》的創作概念？

Novel Friday ： 《A Letter To...》係加入 Greytone 第一首寫起的歌，這封信盛載同愛人回憶的碎片，都默然提醒自己既初心，抱住一份點樣的純粹，其實往往都是輕鬆快樂。

所以我國 J1M3 夾了一首 Jazz底去做，然後verse1是轉了swing的鼓聲, verse2 沿用trap ，再轉一個soul jazz solo，整件事的完整度，都很滿足到我當下的感覺，當然都辛苦，J1M3的專業配合，為呢首歌做了七次改動以上，5日內左右已經完成編曲。

電話亭、牛仔褸、屋邨，整個 《A Letter to...》MV充滿90年代港產片情懷：

+ 3 + 2

MV製作單位 b23 prodcution ： 一個增加認識既過程彼此對話， 同時又開心feel到你的愛的形狀，我們拍的時候無刻意復古，但出來竟然滿載這種感覺，自己有點意外。好像香港真是都可以好漂亮的，就算點變，都有方法搵到佢美麗的地方。

條片其實就是拼湊兩日的碎片段，亦盡量給人感覺到，這種拼湊collage 的感覺，與其拍片， 我感覺自己，似做手作。 放鬆地去玩個project，就可以令人放鬆感受到我們的放鬆。