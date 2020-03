Novel Friday - A Letter to...：加入廠牌GREYTONE 致回憶的情書

退出PPC Records幕前,在GREYTONE重新出發,Novel Friday推出新歌《A Letter to...》致回憶和初心的愛,他有什麼說話對homie講?由Novel Friday 講述加入新廠牌的經過。

PPC Records 各成員要往新路向進發,生活與音樂他們暫休下來重新思考兩方面的平衡。(攝影:Moment Hung)

有什麼跟PPC的兄弟講?

Novel Friday: 我愛你哋 all my fam!

Novel Friday 在開花音樂節,與兄弟 PPC Records 一起演出。(攝影:Moment Hung)

在hip hop界別,特別著重廠牌這經營文化?

例如 Universal 、Sony都是唱片公司,在國際視野上他們都是「大廠牌」 , 有他們一套玩法,近至台灣已經發展到有廠牌林立, 例如顏社、人人有功練、混血兒之類,反而 indie label 的發揮是自由順暢。

你覺得點樣稱得上為 homie,什麼又是 gang?

對我來說,陪在我身邊成長的,都是homies, JB、Keni、 Y5、kun&JJ sowhat、BMW、PPC等等所有人...

覺得gang首先要有gangsign,或者賣毒、殺人、放火,養活屋企人,否則在黑人面前我都不敢講 Pull up with my gang lol 。講笑,因為香港的gang,主要用作搞笑/矮化較多,所以我會用 hood/fam ,去包涵我的 homies, s/o Fridays hood yo!

Novel Friday 、 BMW 、 JB 一直是hip hop 路上的homie。(攝影:Moment Hung)

與 GREYTONE 認識與合作的由來?

以前ppc兄弟搞show,都會叫埋JB一齊玩,後來有次佢帶了Keni上來studio,心態理念都好近,好快做了fd。 Keni會output很多,佢十年在主流樂壇工作的經歷給我聽, 尤其自己有時會陷入比較的迷思,有哪些做得不足,他在我情緒低落時鼓勵及梳理我。

第一次合作都是和Keni collab寫了首《傀儡》,講及社會同人性,好迎合到對方的創作概念 ,所以整件事都做得好smooth。

到今年年頭,因為PPC的兄弟各有方向,溝通後發現理念上未必一致,如果我再夾硬push大家可能會太極端,所以退居幕後,兄弟有需要就出手幫助,這樣相處對大家關係應該是最好。

Novel Friday在大家的心目中的印象,是出名多產和勤力,音樂和影像方面,你如何維繫一個持續創作的團隊?

(Novel Friday 《A Letter to...》 MV截圖)

這個都是大家既定印象,其實我想再勤力些!音樂影像各方面質量,都想全面提升。Greytone 入面的 artists,都好productive,所以一簽約,所有事情,近乎一拍即合,所以我終於可以做到focus寫歌這部份,其他隊友可以專心完善 beat production、mixing、 MV、 promoting 等等 (以前會相對手忙腳亂 所以做得慢好多)。

這個都是大家既定印象,其實我想再勤力些! Novel Friday

可以講下你一首歌的製作費大約需要?

目前所有beat producing、engineering (Mixing 同 Mastering) 都交比J1M3,Mael負責,我們都是合作形式所以成本是0,因此主要係請人做MV那part (但對比市價其實我們都係友情價)。

J1M3 作為Greytone的製作人,你為過不同成員做歌,你覺得Novel Friday的聲音質感,有什麼特點?

J1M3 (左) 及 MAEL (右) 是GREYTONE其中兩位製作人。(攝影:Moment Hung)

J1M3:其實在我還沒有跟Friday合作之前,身邊有不少音樂朋友稱讚他的聲線獨特,唱腔特別,特別是他在廣東話唱腔上的演繹,很有個人風格。總括來說,我跟他們看法很一致,聽他的歌聲很舒服很溫暖。

你會在Friday身上,看見什麼風格的可塑性?

J1M3:因為跟他暢談之間,發現他對爵士,Bossa Nova, Lofi類的音樂元素很感興趣,加上他聲線的配合,我認為他可以嘗試以上這幾種風格,都是令人感到舒適休閒輕鬆的音樂風格。

《A Letter to... 》的創作概念?

Novel Friday : 《A Letter To...》係加入 Greytone 第一首寫起的歌,這封信盛載同愛人回憶的碎片,都默然提醒自己既初心,抱住一份點樣的純粹,其實往往都是輕鬆快樂。

所以我國 J1M3 夾了一首 Jazz底去做,然後verse1是轉了swing的鼓聲, verse2 沿用trap ,再轉一個soul jazz solo,整件事的完整度,都很滿足到我當下的感覺,當然都辛苦,J1M3的專業配合,為呢首歌做了七次改動以上,5日內左右已經完成編曲。

電話亭、牛仔褸、屋邨,整個 《A Letter to...》MV充滿90年代港產片情懷:

MV製作單位 b23 prodcution : 一個增加認識既過程彼此對話, 同時又開心feel到你的愛的形狀,我們拍的時候無刻意復古,但出來竟然滿載這種感覺,自己有點意外。好像香港真是都可以好漂亮的,就算點變,都有方法搵到佢美麗的地方。

條片其實就是拼湊兩日的碎片段,亦盡量給人感覺到,這種拼湊collage 的感覺,與其拍片, 我感覺自己,似做手作。 放鬆地去玩個project,就可以令人放鬆感受到我們的放鬆。