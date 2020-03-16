Novel Friday - A Letter to...：加入廠牌GREYTONE 致回憶的情書

扭耳仔
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退出PPC Records幕前，在GREYTONE重新出發，Novel Friday推出新歌《A Letter to...》致回憶和初心的愛，他有什麼說話對homie講？由Novel Friday 講述加入新廠牌的經過。

PPC Records 各成員要往新路向進發，生活與音樂他們暫休下來重新思考兩方面的平衡。(攝影：Moment Hung)

有什麼跟PPC的兄弟講？

Novel Friday： 我愛你哋 all my fam！

Novel Friday 在開花音樂節，與兄弟 PPC Records 一起演出。(攝影：Moment Hung)

在hip hop界別，特別著重廠牌這經營文化？

例如 Universal 、Sony都是唱片公司，在國際視野上他們都是「大廠牌」 , 有他們一套玩法，近至台灣已經發展到有廠牌林立， 例如顏社、人人有功練、混血兒之類，反而 indie label 的發揮是自由順暢。

你覺得點樣稱得上為 homie，什麼又是 gang？

對我來說，陪在我身邊成長的，都是homies, JB、Keni、 Y5、kun&JJ sowhat、BMW、PPC等等所有人... 

覺得gang首先要有gangsign，或者賣毒、殺人、放火，養活屋企人，否則在黑人面前我都不敢講 Pull up with my gang lol 。講笑，因為香港的gang，主要用作搞笑/矮化較多，所以我會用 hood/fam ，去包涵我的 homies, s/o Fridays hood yo！

Novel Friday 、 BMW 、 JB 一直是hip hop 路上的homie。(攝影：Moment Hung)

與 GREYTONE 認識與合作的由來？

以前ppc兄弟搞show，都會叫埋JB一齊玩，後來有次佢帶了Keni上來studio，心態理念都好近，好快做了fd。 Keni會output很多，佢十年在主流樂壇工作的經歷給我聽， 尤其自己有時會陷入比較的迷思，有哪些做得不足，他在我情緒低落時鼓勵及梳理我。 

第一次合作都是和Keni collab寫了首《傀儡》，講及社會同人性，好迎合到對方的創作概念 ，所以整件事都做得好smooth。

到今年年頭，因為PPC的兄弟各有方向，溝通後發現理念上未必一致，如果我再夾硬push大家可能會太極端，所以退居幕後，兄弟有需要就出手幫助，這樣相處對大家關係應該是最好。

Novel Friday在大家的心目中的印象，是出名多產和勤力，音樂和影像方面，你如何維繫一個持續創作的團隊？

(Novel Friday 《A Letter to...》 MV截圖)

這個都是大家既定印象，其實我想再勤力些！音樂影像各方面質量，都想全面提升。Greytone 入面的 artists，都好productive，所以一簽約，所有事情，近乎一拍即合，所以我終於可以做到focus寫歌這部份，其他隊友可以專心完善 beat production、mixing、 MV、 promoting 等等 (以前會相對手忙腳亂 所以做得慢好多)。

這個都是大家既定印象，其實我想再勤力些！
Novel Friday

可以講下你一首歌的製作費大約需要？

目前所有beat producing、engineering (Mixing 同 Mastering) 都交比J1M3，Mael負責，我們都是合作形式所以成本是0，因此主要係請人做MV那part (但對比市價其實我們都係友情價)。

J1M3 作為Greytone的製作人，你為過不同成員做歌，你覺得Novel Friday的聲音質感，有什麼特點？

J1M3 (左) 及 MAEL (右) 是GREYTONE其中兩位製作人。(攝影：Moment Hung)

J1M3：其實在我還沒有跟Friday合作之前，身邊有不少音樂朋友稱讚他的聲線獨特，唱腔特別，特別是他在廣東話唱腔上的演繹，很有個人風格。總括來說，我跟他們看法很一致，聽他的歌聲很舒服很溫暖。

你會在Friday身上，看見什麼風格的可塑性？

J1M3：因為跟他暢談之間，發現他對爵士，Bossa Nova, Lofi類的音樂元素很感興趣，加上他聲線的配合，我認為他可以嘗試以上這幾種風格，都是令人感到舒適休閒輕鬆的音樂風格。

《A Letter to... 》的創作概念？

Novel Friday ： 《A Letter To...》係加入 Greytone 第一首寫起的歌，這封信盛載同愛人回憶的碎片，都默然提醒自己既初心，抱住一份點樣的純粹，其實往往都是輕鬆快樂。

所以我國 J1M3 夾了一首 Jazz底去做，然後verse1是轉了swing的鼓聲, verse2 沿用trap ，再轉一個soul jazz solo，整件事的完整度，都很滿足到我當下的感覺，當然都辛苦，J1M3的專業配合，為呢首歌做了七次改動以上，5日內左右已經完成編曲。

電話亭、牛仔褸、屋邨，整個 《A Letter to...》MV充滿90年代港產片情懷：

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MV製作單位 b23 prodcution ： 一個增加認識既過程彼此對話， 同時又開心feel到你的愛的形狀，我們拍的時候無刻意復古，但出來竟然滿載這種感覺，自己有點意外。好像香港真是都可以好漂亮的，就算點變，都有方法搵到佢美麗的地方。

條片其實就是拼湊兩日的碎片段，亦盡量給人感覺到，這種拼湊collage 的感覺，與其拍片， 我感覺自己，似做手作。 放鬆地去玩個project，就可以令人放鬆感受到我們的放鬆。

在此s/o J1M3同B23為呢首歌既參與，令我成長得好快，我都好喜歡呢首歌，希望佢可以陪伴住我 時刻提醒自己保持呢份率真！
Novel Friday
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