King Crimson 現任成員 Bill Rieflin 抗癌失敗 終年 59 歲

現任 King Crimson 成員、前 industrail metal 樂隊 Minsitry 鼓手，又與 R.E.M. 有多年合作的音樂人 Bill Rieflin 因癌症離世，終年 59 歲。

Bill Rieflin 早在 70 年代後期進入音樂圈子，在樂隊如 Blackouts、 the Telepaths 等演奏。1986 年至 1994 年間加入了 Ministry 當鼓手，雖然不是正式的成員，但也為樂隊帶來不少新氣象。90 年代他也為不少樂隊客串打鼓或幫忙作現場演出的 live drummer 如 Swans 、 KMFDM 及 Nine Inch Nails，同時也因為他長期住在西雅圖（ Seattle ），與一眾「 rock 友 」成為好朋友。

不過樂迷對 Bill 最深印象，一定是他在 00 年代起與 R.E.M. 的合作，由客席鼓手、現場演出鼓手到參與他們的專輯製作也有直至樂隊在 2011 年解散。當然，到 2015 年起 Bill Rieflin 更加入了傳奇 progressive rock 樂隊 King Crimson，成為樂隊現場演出的經常成員。

Gavin Harrison 、 Bill Rieflin 和 Pat Mastelotto 在 King Crimson 於 Orpheum 的演出。

Bill Rieflin 離世消息也是由 King Crimson 主腦人 Robert Fripp 說出。Robert 也參與了 1999 年 Bill 個人專輯《 Birth of a Giant 》的製作；而其實 Bill Rieflin 是一位 multi-instrumentalist，除了打鼓，鋼琴、合成器、mellotron、結他也難不到他。「一開始其實打鼓不是我的首選樂器呢，但我周圍的樂隊沒有鼓手嘛，那我就去當了。」

Bill Rieflin 自 2015 年加入 King Crimson 後，為樂隊在不同國家現場演出多場音樂會，也推出了五張現場專輯。

RIP Bill