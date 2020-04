《冧歌有情人》主題曲創作人 Adam Schlesinger 死於新冠肺炎！

OMG,為愛情電影《冧歌有情人》( Music and Lyrics )主題曲《 Way Back Into Love 》的作曲作詞人 Adam Schlesinger 因感染新冠肺炎( COVID-19 )及其拼發症去世,終年 52 歲。Adam 除了一向在影視界創作不同類型曲目,同時也是 power pop 樂隊 Fountains of Wayne 的始創成員。

早幾日已有 Adam Schlesinger 因確診新冠肺炎而陷入昏迷近兩星期的消息,想不到他過不到了這一關... 2007 年的《冧歌有情人》( Music and Lyrics )主題曲《 Way Back Into Love 》,正正是他的作品。

這首應該是大部分影迷樂迷最熟悉的歌曲。不過還不止,1996 年有 Tom Hanks 主演的音樂喜劇《那一天傳奇》( That Thing You Do ),講述「 one hit wonder 」樂隊的故事,當中的主題曲《 That Thing You Do 》也是 Adam 的手筆。電影中有很多熟悉面孔呢!

原曲:

Adam Schlesinger 因為這一首歌,獲得了奧斯卡與金球獎的提名。Adam 也是 power pop 樂隊 Fountains of Wayne 的始創成員,2003 年一曲《 Stacy’s Mom 》獲得了格林美獎最佳新晉音樂單位( Best New Artist )和最佳流行樂隊演出( Grammy Award for Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocals )。

Adam Schlesinger 和拍檔 David Javerbaum 也一起獲得過不少東尼獎、艾美獎的提名與獎項,如《芝麻街》的音樂劇《 Elmo the Musical 》的主題曲、Elvis Costello 與 Stephen Colbert 合唱的《 Much Worse Things 》、為第 65 屆東尼獎開場及完場歌曲、由演員 Neil Patrick Harris 主唱的《 It’s Not Just for Gays Anymore 》和《 If I Had Time 》更得到了 2012 年的艾美獎。

RIP Adam