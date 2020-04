致一個好DJ細So：你毁掉我青春的愛情觀 亦令我認識所愛

昨日聽到在商業電台工作20年,叱咤903 DJ 細So 遭到解僱的消息,我只有一個反應「吓!」。

開始前,播一首Beatles是傳統!

筆者在進入扭耳仔前,曾在商台創作部工作了五年,節目與節目之間的廣告稿,節目中間的贊助環節,都是由創作部概思及撰寫。以前每次派「job brief」,我都好希望收到唱片稿或者音樂會的的廣告。錄稿的DJ,通常都不能由撰稿員決定,有時到播放出街時,才知道整個效果。每次抽中細So錄「VO」時,我總是覺得他是最明白我寫乜的人!

細So的大兒子叫「浪仁」,每逢有演出及音樂節,兩仔爺都會形影不離。(攝影:Moment Hung)

商台是一個擁有強烈個人魅力的地方,總會有一些人,令你想入商台,或者幻想過成為DJ。我與商台的連繫,始於小學暗戀的女同學喜歡聽903,「芝see菇bi」的廣播劇確立了我最早期的戀愛觀;但如果要找一些女生啱聽,有性格又不太偏鋒的歌,一定係聽細So《好回家》的介紹。係呀!無錯又係 The Beatles、Oasis 、Radiohead、Jack Johnson 嗰啲.....

(身為一個blur的樂迷,到現在都不能理解 Oasis 有乜好聽!)

直至有日聽到「And so it is just like you said it would be」,Damien Rice 《The Blower's Daughter》這首歌曲一開始,就像崩潰了你一個世界,到後來電影《Closer》用了作開場曲,就這樣我的青春期的愛情觀,也徹底崩潰了。

《好回家》是我放學回家的節奏,這樣的黃昏對於青年實在太沉重!

Hello Stranger. 電影《Closer》的第一句對白

(亦是由細So主演的舞台劇《戀Love Love》電台宣傳曲)

有能力就有價值 關於愛情 我們都無能為力 叱咤903廣播劇《黃金少年》第三季宣傳語句

相對於一個DJ,細So更是一個「做」音樂的人,大家較為熟悉有他作曲 Eason《月球上的人》、古巨基《戀後感》、薛凱琪 《叮叮車》,同時亦有為歌手填詞。

能夠促成不同風格的音樂單位合作,好大程度上基於細So與音樂人的友誼。(攝影:Moment Hung)

細So在擔任叱咤903音樂總監後,他「造就」了多個拉闊音樂會的經典合作,許志安與樂隊觸執毛、Dear Jane、Supper Moment的《18安士》,之後加上 Rubberband 載譽重演的《21安士》;將舞台劇概念扣上拉闊的《拉闊音樂劇場版》最佳的拍檔張敬軒與王菀之,加上文青元祖女神 林嘉欣的戲劇演繹;之後容祖兒與馮翰銘,以音樂監製與歌手各佔一半舞台的演出;到集大成之作,麥浚龍、謝安琪、王雙駿、陳哲廬,將董折浦銘心故事整個音樂連續劇,真實呈現在眼中,編曲、舞台視覺、演出段落的構思、到服裝道具,100%呈現 Juno 的幻想世界,相信只有叱咤903能陪他任性。

細So 在多場拉闊音樂會擔任創意總監及現場總指揮。(攝影:Moment Hung)

拉闊在過往的作用,除了為商台帶來人氣和贊助,更是音樂人舉行個人大型音樂會前,一個試水溫的地方,甚至對他們來說是一支強心針。

拉闊音樂會往往是歌手,跨公司合作以及實現音樂會構想的地方,同時亦會他們舉行個人大型音樂會打一支強心針。(攝影:Moment Hung)

商台損失不只是一名 DJ,而是一個全能的「音樂策展人」!

就算在細So平日的節目《生活日常》,他與製作團隊(即係阿強)都嘗試將直播室帶上天台,流放到郊外和海邊,為何今次他將直播室帶回家中的建議,卻不可行?音樂隨手可得的時代,缺少了一個 DJ ,仍無阻大家聽歌的習慣,但實質上商台你失去了一個對製作、對風格、對歌手有全面認識的「音樂策展人」。

(加上另一位「策展人」二台的創作總監林若寧已經在年初離職)

在串流與網上平台主導市場的狀況,電台的生存一直依靠著主持人的個人魅力,而留住聽眾,商台以往的原則,都是鼓勵員工在不同的媒體平台嘗試曝光,對主持人創作之路的發展,甚至吸納更廣的目標觀眾,是一個雙贏的政策。

當主持人在其他平台開始有知名度,在外的收入遠超在電台的工作,留下的原因,往往都是愛!亦有大部份創作人,就算很窮都留下來,也是愛呀!

當他因為愛其他同事,而得罪高層,在公司不健康的政策下,高層的個人魅力,能否維繫著這個「家庭」的運作?

商台大家庭的文化,會在這件事中受到重創? (攝影:Moment Hung)

最後,每次有舊同事離職,他們都會更堅定知道自己的路向,我相信一切會比以前更好!

離開這張修練的「寒冰床」,會掛念往日同事的溫暖,月球上的人在20年後下山,夕陽下的廣播道,電台行業來到了黃昏,願你坐著「黃色潛艇」,向新世界的大海前進,再跨越宇宙!

(瀟灑地離開吧!)

You were only waiting for this moment to be free

You were only waiting for this moment to arise

The Beatles - Blackbird

前同事.前聽眾

Moment 敬上