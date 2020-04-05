致一個好DJ細So：你毁掉我青春的愛情觀 亦令我認識所愛

昨日聽到在商業電台工作20年，叱咤903 DJ 細So 遭到解僱的消息，我只有一個反應「吓！」。

開始前，播一首Beatles是傳統！

筆者在進入扭耳仔前，曾在商台創作部工作了五年，節目與節目之間的廣告稿，節目中間的贊助環節，都是由創作部概思及撰寫。以前每次派「job brief」，我都好希望收到唱片稿或者音樂會的的廣告。錄稿的DJ，通常都不能由撰稿員決定，有時到播放出街時，才知道整個效果。每次抽中細So錄「VO」時，我總是覺得他是最明白我寫乜的人！

細So的大兒子叫「浪仁」，每逢有演出及音樂節，兩仔爺都會形影不離。(攝影：Moment Hung)

商台是一個擁有強烈個人魅力的地方，總會有一些人，令你想入商台，或者幻想過成為DJ。我與商台的連繫，始於小學暗戀的女同學喜歡聽903，「芝see菇bi」的廣播劇確立了我最早期的戀愛觀；但如果要找一些女生啱聽，有性格又不太偏鋒的歌，一定係聽細So《好回家》的介紹。係呀！無錯又係 The Beatles、Oasis 、Radiohead、Jack Johnson 嗰啲.....

(身為一個blur的樂迷，到現在都不能理解 Oasis 有乜好聽！)

直至有日聽到「And so it is just like you said it would be」，Damien Rice 《The Blower's Daughter》這首歌曲一開始，就像崩潰了你一個世界，到後來電影《Closer》用了作開場曲，就這樣我的青春期的愛情觀，也徹底崩潰了。

《好回家》是我放學回家的節奏，這樣的黃昏對於青年實在太沉重！

Hello Stranger. 電影《Closer》的第一句對白

(亦是由細So主演的舞台劇《戀Love Love》電台宣傳曲)

有能力就有價值 關於愛情 我們都無能為力 叱咤903廣播劇《黃金少年》第三季宣傳語句

相對於一個DJ，細So更是一個「做」音樂的人，大家較為熟悉有他作曲 Eason《月球上的人》、古巨基《戀後感》、薛凱琪 《叮叮車》，同時亦有為歌手填詞。

能夠促成不同風格的音樂單位合作，好大程度上基於細So與音樂人的友誼。(攝影：Moment Hung)

細So在擔任叱咤903音樂總監後，他「造就」了多個拉闊音樂會的經典合作，許志安與樂隊觸執毛、Dear Jane、Supper Moment的《18安士》，之後加上 Rubberband 載譽重演的《21安士》；將舞台劇概念扣上拉闊的《拉闊音樂劇場版》最佳的拍檔張敬軒與王菀之，加上文青元祖女神 林嘉欣的戲劇演繹；之後容祖兒與馮翰銘，以音樂監製與歌手各佔一半舞台的演出；到集大成之作，麥浚龍、謝安琪、王雙駿、陳哲廬，將董折浦銘心故事整個音樂連續劇，真實呈現在眼中，編曲、舞台視覺、演出段落的構思、到服裝道具，100%呈現 Juno 的幻想世界，相信只有叱咤903能陪他任性。

細So 在多場拉闊音樂會擔任創意總監及現場總指揮。(攝影：Moment Hung)

拉闊在過往的作用，除了為商台帶來人氣和贊助，更是音樂人舉行個人大型音樂會前，一個試水溫的地方，甚至對他們來說是一支強心針。

拉闊音樂會往往是歌手，跨公司合作以及實現音樂會構想的地方，同時亦會他們舉行個人大型音樂會打一支強心針。(攝影：Moment Hung)

商台損失不只是一名 DJ，而是一個全能的「音樂策展人」！

就算在細So平日的節目《生活日常》，他與製作團隊(即係阿強)都嘗試將直播室帶上天台，流放到郊外和海邊，為何今次他將直播室帶回家中的建議，卻不可行？音樂隨手可得的時代，缺少了一個 DJ ，仍無阻大家聽歌的習慣，但實質上商台你失去了一個對製作、對風格、對歌手有全面認識的「音樂策展人」。

(加上另一位「策展人」二台的創作總監林若寧已經在年初離職)

在串流與網上平台主導市場的狀況，電台的生存一直依靠著主持人的個人魅力，而留住聽眾，商台以往的原則，都是鼓勵員工在不同的媒體平台嘗試曝光，對主持人創作之路的發展，甚至吸納更廣的目標觀眾，是一個雙贏的政策。

當主持人在其他平台開始有知名度，在外的收入遠超在電台的工作，留下的原因，往往都是愛！亦有大部份創作人，就算很窮都留下來，也是愛呀！

當他因為愛其他同事，而得罪高層，在公司不健康的政策下，高層的個人魅力，能否維繫著這個「家庭」的運作？

商台大家庭的文化，會在這件事中受到重創？ (攝影：Moment Hung)

最後，每次有舊同事離職，他們都會更堅定知道自己的路向，我相信一切會比以前更好！

離開這張修練的「寒冰床」，會掛念往日同事的溫暖，月球上的人在20年後下山，夕陽下的廣播道，電台行業來到了黃昏，願你坐著「黃色潛艇」，向新世界的大海前進，再跨越宇宙！

(瀟灑地離開吧！)

You were only waiting for this moment to be free

You were only waiting for this moment to arise

The Beatles - Blackbird

前同事.前聽眾

Moment 敬上