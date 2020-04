錯重點 - Curt Smith 女兒 Diva 唱得彈得！家居隔離父女 jam 歌

外國被新冠肺炎入侵各地,整個西方社會如同電影《地球停轉日》( The Day the Earth Stood Still )一樣,人人都留在家中,歌手、音樂人也一樣。著名英國 new wave 樂隊 Tears for Fears 始創成員、主音/低音結他手 Curt Smith 就在家中拿起木結他,unplugged 地唱起樂隊經典歌曲《 Mad World 》,但重點是幫手伴奏的是 Curt 的大女兒、21 歲的 Diva,她彈得、唱得更自己寫歌都得,幾時有個人專輯出?

Tears for Fears 主腦人 Curt Smith 日前在各大社交平台上載了 acoustic 版的《 Mad World 》,作為「在家居隔離下和大家 say Hi 」的小演出,也可以看到 Curt 和家人仍是「唱在瘟疫中」,不過小編看片還是看錯重點,醉翁之意不在聽歌,是看 Curt 的大女兒 Diva 一起 jam 歌!

大家可以聽到 Diva 果然是有父親 Curt 的因子,靈活地彈起結他唱著和音,連 Curt 也叫大家在 Instagram follow 一下她!

其實 Diva 也不過仍是個女孩,ig 和一般少女無異,不過她不時會分享一些她自己的作品,大家不妨聽一下,不知會不會有一天在 bandcamp 見到她的專輯呢?