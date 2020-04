畫獅子王小魚仙 - 迪士尼資深動畫師 Ann SullIvan 新冠肺炎病逝

新冠肺炎再帶走一代傳奇人物!迪士尼( Disney )的前資深動畫師 Ann Sullivan 因感染新冠肺炎( COVID-19 )病逝,享年 91 歲。她生前兩度為迪士尼擔任動畫師,分別是 50 年代的早期製作及在 80 年代起到 2002 年,為過不少經典動畫如《小魚仙》( The Little Mermaid )、《獅子王》( The Lion King )、《泰山》( Tarzan )和《扮嘢小魔星》( Lilo& Stitch,即史迪仔)等。

Ann Sullivan 作為首代的動畫師,自然是以 old school 的方法去製作動畫,那些年,她先在迪士尼的塗裝工作室上班,到後來因為專注家庭兒女一直停薪留職,到 80 年代後期才正式回歸迪士尼。那個時候 Ann 都是以在「 Cels 」 紙(即 Celluloid 賽璐珞)上作畫、 storyboard 等等。當中包括最著名的 1989 年《小魚仙》( The Little Mermaid ):

迪士尼在 90 年代後開始轉用電腦作畫技術,但 Ann 仍有為不少 90 年代後製作的動畫畫 cels 的「稿件」,如《獅子王》( The Lion King )、《風中奇緣》( Pocahontas ),到 2002 年的《扮嘢小魔星》( Lilo& Stitch )為止才正式退休。

Ann Sullivan 在退休後一直居住在加洲一個叫作 Motion Picture & Television Country House and Hospital 的社區,專為荷里活資深工作人員安享晚年的地方,有如一個農莊一樣,但同時有專業的醫護設備和設施。Ann 也就在 91 歲生日後三天,因為新冠肺炎的拼發症病逝了。