畫獅子王小魚仙 - 迪士尼資深動畫師 Ann SullIvan 新冠肺炎病逝

新冠肺炎再帶走一代傳奇人物！迪士尼（ Disney ）的前資深動畫師 Ann Sullivan 因感染新冠肺炎（ COVID-19 ）病逝，享年 91 歲。她生前兩度為迪士尼擔任動畫師，分別是 50 年代的早期製作及在 80 年代起到 2002 年，為過不少經典動畫如《小魚仙》（ The Little Mermaid ）、《獅子王》（ The Lion King ）、《泰山》（ Tarzan ）和《扮嘢小魔星》（ Lilo& Stitch，即史迪仔）等。

Ann Sullivan 作為首代的動畫師，自然是以 old school 的方法去製作動畫，那些年，她先在迪士尼的塗裝工作室上班，到後來因為專注家庭兒女一直停薪留職，到 80 年代後期才正式回歸迪士尼。那個時候 Ann 都是以在「 Cels 」 紙（即 Celluloid 賽璐珞）上作畫、 storyboard 等等。當中包括最著名的 1989 年《小魚仙》（ The Little Mermaid ）：

迪士尼在 90 年代後開始轉用電腦作畫技術，但 Ann 仍有為不少 90 年代後製作的動畫畫 cels 的「稿件」，如《獅子王》（ The Lion King ）、《風中奇緣》（ Pocahontas ），到 2002 年的《扮嘢小魔星》（ Lilo& Stitch ）為止才正式退休。

Ann Sullivan 在退休後一直居住在加洲一個叫作 Motion Picture & Television Country House and Hospital 的社區，專為荷里活資深工作人員安享晚年的地方，有如一個農莊一樣，但同時有專業的醫護設備和設施。Ann 也就在 91 歲生日後三天，因為新冠肺炎的拼發症病逝了。