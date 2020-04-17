Lady GAGA 聯合世衛抗疫網上音樂會 內地只準「官方」播？

其實真是很佩服西方國家對世界衛生組織（ WHO、世衛）的「信任」，OKOK，抗疫要團結不要分化！那要學學 Lady GAGA 啊，聯合組織 Global Citizen 及世衛，將在香港時間本月 19 日（周日）凌晨網上播放《 One World: Together At Home 》，各路紅人明星歌手樂隊在家串流演出幫醫護人員籌款，演出會在全球各地網上或電視台直播，香港也有份，不過在中國內地播放的頻道就只有「官方」的那個，更有流出是內地廣電總局的通告，指這次的大型網上音樂會「不等在官方頻道以外的其他網站轉播和錄播」，嘩，是方便「河蟹」嗎？

即便是奧斯卡或是大型音樂節，都會有版權啦贊助等等，但多數去到慈善事，都不會太講究這些，哪裡都可以播，就好像網上播放的《 One World: Together At Home 》串流音樂會，各路紅人明星歌手樂隊在家串流演出幫醫護人員籌款，演出會在全球各地網上或電視台直播，香港也有份，由 JOOX 於 4 月 19 日（周日）凌晨 3 時起直播。不過呢，內地的「官方」頻道阿里巴巴優酷和騰訊，在播放時間上仍是「TBA」...

不是周日凌晨就是了嗎？還是 TBA ？

而日前更在網上流傳一截圖，是由廣電總局（中華人民共和國國家新聞出版廣電總局）發出的疑似一則通告，題目是「關於不得擅自轉載境外文藝專題節目的通知」。說明這個 《 One World: Together At Home 》是根據規定，「各平台無論是以轉播或錄播... 都必須經省級以上廣播電視管理部門批准管履行內容批審程序，各網絡視聽節目服務機構不得擅自直播、點播該節目。」

WOWOWOW

是要方便河蟹嗎？嗱，因為呢，這個音樂會都會有香港的張學友及陳奕迅參與，相信他們的「問題」不大，但同時也有不少歐美比較「直率」、「坦白」的演藝人參與，到時他們在「直播」時說了些傷害億萬中國人心的話的話，就沒有了「 One World Together 」的宗旨了。不知是不是因為這個原因呢？下面是是次活動的海報和參與單位名單，有沒有一些比較敏感的名字呢大家自己心照一下～