Lady GAGA 聯合世衛抗疫網上音樂會 內地只準「官方」播？

其實真是很佩服西方國家對世界衛生組織( WHO、世衛)的「信任」,OKOK,抗疫要團結不要分化!那要學學 Lady GAGA 啊,聯合組織 Global Citizen 及世衛,將在香港時間本月 19 日(周日)凌晨網上播放《 One World: Together At Home 》,各路紅人明星歌手樂隊在家串流演出幫醫護人員籌款,演出會在全球各地網上或電視台直播,香港也有份,不過在中國內地播放的頻道就只有「官方」的那個,更有流出是內地廣電總局的通告,指這次的大型網上音樂會「不等在官方頻道以外的其他網站轉播和錄播」,嘩,是方便「河蟹」嗎?

即便是奧斯卡或是大型音樂節,都會有版權啦贊助等等,但多數去到慈善事,都不會太講究這些,哪裡都可以播,就好像網上播放的《 One World: Together At Home 》串流音樂會,各路紅人明星歌手樂隊在家串流演出幫醫護人員籌款,演出會在全球各地網上或電視台直播,香港也有份,由 JOOX 於 4 月 19 日(周日)凌晨 3 時起直播。不過呢,內地的「官方」頻道阿里巴巴優酷和騰訊,在播放時間上仍是「TBA」...

不是周日凌晨就是了嗎?還是 TBA ?

而日前更在網上流傳一截圖,是由廣電總局(中華人民共和國國家新聞出版廣電總局)發出的疑似一則通告,題目是「關於不得擅自轉載境外文藝專題節目的通知」。說明這個 《 One World: Together At Home 》是根據規定,「各平台無論是以轉播或錄播... 都必須經省級以上廣播電視管理部門批准管履行內容批審程序,各網絡視聽節目服務機構不得擅自直播、點播該節目。」

WOWOWOW

是要方便河蟹嗎?嗱,因為呢,這個音樂會都會有香港的張學友及陳奕迅參與,相信他們的「問題」不大,但同時也有不少歐美比較「直率」、「坦白」的演藝人參與,到時他們在「直播」時說了些傷害億萬中國人心的話的話,就沒有了「 One World Together 」的宗旨了。不知是不是因為這個原因呢?下面是是次活動的海報和參與單位名單,有沒有一些比較敏感的名字呢大家自己心照一下~