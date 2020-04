Radiohead 結他手 Ed O'Brien 個人化身 EOB 結集精英樂手地球村

Radiohead 結他手 Ed O'Brien 站出變身唱作人單位 EOB 帶來首張個人專輯《 Earth 》, Primal Scream 的神級專輯《 Screamadelica 》與巴西嘉年華都是其背後之靈感來源。他形容這是一張寬宏、溫暖而色彩豐富的專輯, EOB 的作品能夠跨越 folk-based 歌曲與 house 舞曲節奏,總之聽來很「不 Radiohead 」。專輯裡更雲集 Nathan East 、 Omar Hakim 、 David Okumu 、 Adrian Utley ( Portishead ) 、 Glenn Kotche ( Wilco ) 、 Colin Greenwood ( Radiohead ) 以及 Laura Marling 等精英名字參與。

貴為宇宙級的樂團, Radiohead 早在2000年代已經到達成熟階段,見到成員開始作單飛發展。最早出版個人唱片是結他手兼鍵琴手 Jonny Greenwood ,他在電影配樂界的成績乃有目共睹更得以備獲「奧斯卡金像獎」最佳電影配樂提名; 靈魂人物 Thom Yorke 發行過三張個人專輯、一張電影原聲專輯,又組成過超級樂團 Atoms for Peace,可謂多采多姿;其貌不揚的鼓手 Philip Selway 也從鼓座走出來,搖身一變成為唱作歌手,在獨立廠牌 Bella Union 旗下帶來過兩張個人專輯和一張電影原聲專輯。

EOB 是 Radiohead 結他手 Ed O'Brien的個人音樂 project 名字。(圖片提供: Universal Music )

而下一位出版個人專輯的 Radiohead 成員,就是結他手 Ed O'Brien —— EOB 是他的個人音樂 project 名字。

過去, Ed O'Brien 從沒有處心積慮地計劃要推出個人唱片。畢竟即使他在 Radiohead 裡有參與寫音樂,但卻從沒寫過歌詞,對於要寫出其歌曲還是缺乏自信。如今他以 EOB 名義帶來的首張個人專輯《 Earth 》之出現,一切都是由心出發而來。

回到2012年底, Ed 與家人移居巴西鄰近烏巴圖巴的郊外地區居住了一年,他也萌起做個人作品的念頭。原先他只是打算在家中錄音室用 Ableton Live 製作出師承 dubstep 以及 Burial 影響的電音曲目,但卻有感到未能反應出他在巴西的薰陶。取而代之,是重拾 Primal Scream 的1991年神級折衷性 indie-dance 專輯《 Screamadelica 》之靈光乍現影響,然後 Ed 又參與了巴西狂歡節嘉年華而取得另一恍然大悟時刻的靈感,讓他拿起木結他寫歌,《 Earth 》就是這樣露出了端倪。到2013年夏天回國後, Ed 就在威爾斯坎布里安山脈的偏僻小屋閉門造車創作,那時他已選定了 Flood ( Depeche Mode / U2 / PJ Harvey / The Smashing Pumpkins / The Killers / Foals )為他的個人唱片擔任監製。

投閒置散了幾年,Ed O'Brien 就在2017年秋天帶同他領軍的超級樂隊——包括著名低音結他手 Nathan East ( Fourplay / Eric Clapton / Kenny Rogers ) 、著名鼓手 Omar Hakim ( Weather Report / Miles Davis / David Bowie / Dire Straits )和 The Invisible 的結他手 David Okumu ,在威爾斯坎布里安山脈的大屋內展開錄音,建立了專輯的骨幹。又再沉澱了一段時間,他再在 Flood 的倫敦錄音室 Assault & Battery Studios 作修訂與重錄,直到2019年初完成。

Ed O'Brien 本是把專輯命名為《 The Pale Blue Dot 》——取自美國太空總署的無人太空探測船「航海家」所拍攝的著名地球照片(天文學家/天體物理學家/科幻作家 Carl Sagan也因而寫成《 Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space 》),但因版權問題而不能採用。最終他便把 EOB 的專輯直截了當地喚作《 Earth 》。

EOB的首張個人專輯《 Earth 》本是名為《 The Pale Blue Dot 》

去年秋天 EOB 第一首釋出之單曲《 Santa Teresa 》是首漫天無際的純 ambient 樂章,大家都以為這就是 Ed 的個人音樂取向,那便估錯了(此處男作之後也沒有收錄在專輯內)。畢竟《 Earth 》是屬於 song-based 的唱片, Ed 形容這是一張寬宏、溫婉而色彩豐富的專輯, EOB 的作品能夠跨越 folk-based 歌曲與 house 舞曲節奏,總之聽來很「不 Radiohead 」。而精英伴奏班底除了 Nathan East 、Omar Hakim 和 David Okumu 這三位頂尖兒樂手之外,還有 Portishead 結他手 Adrian Utley 、 Wilco 鼓手 Glenn Kotche 、 Radiohead 隊友低音結他手 Colin Greenwood ,以及 folk rock 女唱作人 Laura Marling 獻聲。

正式的先行單曲《 Brazil 》才真正展現出《 Earth 》之取向。這首長達八分鐘的曲目本是一首雋永的民謠曲目,並漸漸營造出 space-folk 的組態,但未到中段便切入了 deep house 節拍,一下子變成 Underworld 的電音舞曲般,又像回到 indie-dance 的好時代。甚麼來自 Primal Scream 的《 Screamadelica 》專輯與巴西嘉年華之靈感,你會對 Ed 所說的為之茅塞頓開。

《 Shangri-La 》是 Ed 在四年前參加過 Glastonbury 音樂節後所寫成,他以銷魂盞鬼假音唱出這個夢幻而美妙的「香格里拉」,歌曲也由電氣民謠而變成 dance-rock 來。

另一首八分鐘長篇曲目《 Olympik 》沒錯也是相當之 indie-dance 的風格,但又可聽得到 Nathan East 、Omar Hakim 和 David Okumu 等超強樂手的伴奏。

《 Deep Days 》是多麼柔揚美好而來的 folk-hop 歌曲,《 Long Time Coming 》勾勒出 British folk 的孤寂韻味, dark folk 曲目《 Sail On 》是悼念 Ed 一位在專輯灌錄期間離世的表兄弟。另一方面,《 Banksters 》這首有如 Beck 的怪裡怪氣歌曲,所寫的是2007/2008年環球金融危機。

專輯結尾歌兼新單曲是 Ed 跟 Laura Marling 合唱的《 Cloak of the Night 》,也是 EOB 反樸歸真回歸 acoustic-folk 的時候。