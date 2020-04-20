The xx 結他手 Romy Madley Croft 於 ig 公布將推出個人專輯

她還在 ig live 中唱出了新歌呢！英國 indie pop 三人組 The xx，對上一張專輯也已是 2017 年的《 I See You 》了。xx 迷在等待下一張樂隊的新專輯同時，始創成員、女結他手 Romy Medley Croft 也終於有個人的首張專輯已在製作中！

外國各地現時仍處於「 lockdown 」階段，人人都留在家中 #StayHome #SaveLives ，音樂人也一樣，沒有了現場演出的機會，那就當然要把握在各大社交平台「發片」的機會，Romy Madley Croft 日前也在 Instagram 這樣做了（ Live 片也出現於 @PatricioBG 的 Twitter 中）：

在 live 中，Romy 輕描淡寫地說她正在製作個人首張專輯，也演出了一首新歌，據指是名為《 Weightless 》，Romy 說也會收錄在新專輯中。而據《 Stereogum 》指，Romy 沒有正式談及專輯的名字、會不會 involve 甚麼甚他的音樂單位，也未有確實的推出日期。她只是說：「我的個人專輯會比 The xx 的來得更有節拍清脆，不一定會只是結他音樂，但一定會很有趣的。」

Romy hizo live; cantó Angels, Weightless ? (la del video) canción nueva de su proyecto solista, Electricity y Brave For You.

Oliver y Robyn estaban en la audiencia. Qué mega fantasía

😍✨👏🏼 pic.twitter.com/ICHOJNdbAq — guillo-teen (@PatricioBG) April 19, 2020

這會是繼 The xx 的另一成員 Jamie xx 於 2015 年推出個人處子專輯《 In Colour 》後，再迎來始創成員的個人作品。