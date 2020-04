The xx 結他手 Romy Madley Croft 於 ig 公布將推出個人專輯

她還在 ig live 中唱出了新歌呢!英國 indie pop 三人組 The xx,對上一張專輯也已是 2017 年的《 I See You 》了。xx 迷在等待下一張樂隊的新專輯同時,始創成員、女結他手 Romy Medley Croft 也終於有個人的首張專輯已在製作中!