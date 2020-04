他的隊友、主音 Ronnie Radke 在 Instagram 上說「我心碎了。」

美國賭城 post-hardcore 樂隊 Falling in Reverse,主腦人 Ronnie Radke 在 instagram 上公布了成員結他手 Derek Jones 去世的消息。

Derek Jones 終年 35 歲,是因甚麼事去世仍是未知。Derek Jones 是和 Ronnie Radke 作為 Falling in Reverse 的始創成員,也是樂隊到見前為止唯一仍在陣的始創成員。樂隊在 2011 年時推出首張專輯《 The Drug in Me Is You 》,自 2017 年的《 Coming Home 》,是樂隊的第四張專輯。

Ronnie Radke 在 Instagram 中說起當年是 Derek Jones 駕著一架舊的貨 van 再監獄門口接他,也成了 Falling in Reverse 的開端。RIP

今年初樂隊也將他們的《 The Drug in Me Is You 》來了一個全新風格的 mv 來呈現。不妨一看。