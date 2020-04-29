最長壽indie音樂直播節目 wow and flutter Live@Home 宣布暫別

在世界各地都紛紛開直播節目之際，本地最長壽的獨立音樂直播節目 wow and flutter Live@Home 宣布暫別樂迷。能夠在直播完整重現音樂人的聲音質感及演出狀態，他們的節目絕對是業界內最有心的，最不可或缺，今晚11點最後一晚喇！

wow and flutter 以舉行每年一度純本地音樂單位的「本地薑週末」音樂節而為人熟悉，可惜最近兩年音樂節遇上各種的困難，都未能成功舉辦，但 wow and flutter 仍恆常在自家的 YouTuber 平台進行直播節目「Live@Home」，持續為本地的樂隊提供一個演出平台，現場更有音控工程人員，確保能夠完整呈現音樂單位的特色和質感，打破一般直播只能用原音樂器及DJ set的限制。

Live@Home 的直播可以同時處理多支樂器及多機位拍攝，是一般樂隊很難自家進行的live streaming。 (圖片來源：wow and fluttter)

「Live@Home」的演出亦能為一些未有製作MV及網上影片的音樂單位，提供一個完整度高的演出錄影，在講求視聽感觀同步的生態，樂隊要向音樂節及演出搞手自薦，這些影片是非常重要。

由2017年開始進行的「Live@Home」，最初感覺是為了音樂節預熱，持之而行下成了緊扣indie產業其中一環，在暫別前扭耳仔找來 wow and flutter 主理人 康家俊，了解今次暫別的原因。

直播的地方結束，wow and flutter 這個品牌也會暫別嗎？未來有什麼計劃？

康家俊：直播節目 Live@Home 完了，wow and flutter 品牌仲存在，不過這一刻未有好具體的計劃。

是場地租金和營運成本問題？有無考慮過增設課金制支持運作？

康家俊： 營運成本原本其實不高，不過三年來我們都是由其他工作賺錢去支持運作，但是這一刻全個行業都停頓，老實講我要考慮就一定是先照顧到公司的長工，所以都是有少許逼於無奈，未睇到可以怎樣開源之前，只好選擇節流。

如果可以收費的話固然係好，不過以我們做了三年的 Live@Home 及兩次的音樂節，我就不是好有信心，亦不想叫大家籌錢，長貧難顧，始終不能夠自給自足都係不健康，或者講到尾從來我都營運得唔好，無計。