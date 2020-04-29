Oasis 哥哥Noel執屋搵到「香港製作的舊demo？ 」 凌晨網上發布

Oasis 兄弟Noel同Liam，基本無可能再一齊演出，但因為肺炎太得閒 Noel 執屋時搵到張封面空白的CD，疑似是2006年在香港演出前的sound check錄音中的一首歌曲。Noel 將這首demo名為《Dont Stop》，夜啲有得聽！

Noel Gallagher 在twitter發文講述demo發現的經過。(圖片來源：Twitter)

2006年2月Oasis最後一次來香港演出，亦是當時剛剛落成的亞洲國際博覽館打響頭炮的重點節目，全場爆滿。未料到Oasis當年彩排的錄音，再次被Stay at home的 Noel Gallagher 找到，並於今晚凌晨時段於網上發佈。在大家高呼 Oasis 要重組之時，弟弟 Liam 在Twitter完全沒有理會該消息，早前哥哥Noel亦表明Liam經常打電話騷擾他的家人，亦對弟弟狠之入骨，重組絕對是天荒夜談。

2006年Oasis在香港演出的海報。(網上圖片)

另一邊廂，高傲的Rock Star弟弟Liam Gallagher推出了新專輯《WHY ME? WHY NOT》身為曼城的死忠找來死對頭曼聯的經典球星 大帝簡東拿，坐陣《Once》的MV演出，兩人同樣高傲的氣場，值得大家一睇再睇。