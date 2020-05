Sia 與 Dua Lipa 合寫新歌《 Saved My Life 》上線

兩位看似風馬牛不相及的歌手合作寫歌,平時可能不怎樣,但以現在疫情之下,Sia 與 Dua Lipa 合作寫的新歌《 Saved My Life 》又好像沒有違和感,都是想「團結人類」嘛~

Sia 日前於「 Americares Foundation’s COVID-19 benefit 」的網上串流演出時釋出了《 Saved My Life 》這首歌曲。

在 YouTube 片看到的 audio video,看到了 Sia 用了舊相(即看到她的樣子的相),令人回來起她仍為 Zero 7 當主唱、推出個人專輯《 Colour the Small One 》那個時期。據《 Stereogum 》指,《 Saved My Life 》是 Sia 和英國 dance-pop 女歌手 Dua Lipa 合寫,應該是想在疫情之下去為「人類打氣」吧。

Dua Lipa 今年推出了第二張專輯《 Future Nostalgia 》,Sia 則是 2016 年的《 This is Acting 》,和與歌手 Labrinth 和 Diplo 組成的超級樂隊 LSD 推出的《 LSD 》。還是再重溫一上 16 年前 Sia 的一首歌《 Moon 》: