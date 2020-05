判決被推翻 - Quincy Jones 將不獲得 Michael Jackson 版權費

有 King of Pop 之稱的 Michael Jackson( MJ )於 2009 年突然去世,留下的除了一首首經典歌曲、經典 mv 和「戀童指控」外,就是一大筆遺產了。2017 年,當年為 MJ 監製了最經典的幾張專輯的音樂人 Quincy Jones,當時控告 Michael Jackson 產業「 MJJ Productions 」遺反合約所追討近 1000 萬美金,原本獲勝訴,但在日前加洲上訴法院決定推翻判決,Quincy Jones 將失去這筆數的近三分二的數目。

Quincy Jones 當年指出,他為 Michael Jackson 監製過幾張經典專輯《 Off the Wall 》、《 Thriller 》、《 Bad 》和《 This Is It 》的配樂及擁有兩個太陽馬戲( Cirque du Soleil )表演和一眾歌曲的 remix 版權,他在 2017 年控告 Michael Jackson 產業公司「 MJJ Productions 」及 Sony Music Entertainment 指兩個單位擅自更改他有製作的歌曲和除去他監製的名函重月變相是欠下他上述的版權費共 1000 萬美元,當年法庭最後判 Quincy Jones 得到 940 萬美元賠償。

三年過後,加洲上訴法院決定推翻判決,指三年前判決時法官對有關合約條款有所忽略及理解錯誤,重新裁定 Quincy Jones 將不會得到兩筆款項:共值 530 萬美金的版權費及「原可以因為可將 MJ 的作品作 remix 版本而得到的費用」160 萬美元。即是 940 萬美元的賠償沒有了三分二!

Michael Jackson 死後也還是有很多話題,如其死因謎團及他生前對小孩子的「過份關愛」都是令人得到到答案,但肯定的是這個: