She & Him 家居隔出歌 翻唱 the Beach Boys 名曲

有女演員 Zooey Deschanel 的二人組樂隊 She & Him,自 2006 年成立以來推出了三張原創專輯、兩張聖誕專輯和一張翻唱經典歌曲的專輯。也敢說,大家聽到了 Zooey 唱歌和這隊樂隊都是因為電影《心跳 500 天》( (500) Days of Summer ),最近 Zooey Deschanel 和拍檔 M. Ward 就在家居隔離中製作了 the Beach Boys 的歌曲《 Darlin’ 》的翻唱版 mv ,一齊來看看。

She & Him 最新的專輯已數到 2016 年的聖誕主題的《 Christmas Party 》了,不過最近兩人都冇新動作,就是在家中製作「新 mv 」,翻唱了 the Beach Boys 的歌曲《 Darlin’ 》:

Zooey Deschanel 真是多年樣子都是一樣!而且好像永遠年輕!

《 Darlin’ 》是 the Beach Boys 於 1967 年專輯《 Wild Honey 》收錄的單曲,也有另一個「變奏版」,有不同歌詞的叫《 Thinkin' 'Bout You Baby 》,都是由 the Beach Boys 的主腦 Brian Wilson 和 Mike Love 創作,由女歌手 Sharon Marie 唱出。

離少少題,重溫一下 Zooey Deschanel 在《心跳 500 天》上映十周年後回到了電影的拍攝場景分享一下對這「不是愛情電影」的愛情電影的感覺。