Westworld 複製人與音樂 - 女星 Tessa Thompson 最近聽甚麼歌？

女星 Tessa Thompson,可能你和不少人一樣,都是在 Marvel 電影《 Thor: Ragnarok 》中認識她,也可能是因為電影《 Creed 》或是 HBO 科幻劇《 Westworld 》中知道了 Tessa 演員的身份。但其實 Tessa 也是一位樂迷!一起來看看她最近在 loop 甚麼音樂、甚麼歌曲。

Tessa Thompson 原來在拍《 Westworld 》時,就有一個「私人 Spotify playlist」了,她向 Pitchfork 說道:「我自己會用這些歌曲去培養我演劇的情緒。音樂對我來說很重要。」這個 playlist 中她也非享了數首她很喜歡的:Talk Talk 的《 It’s My Life 》、Talking Heads《 Psycho Killer 》 和 Fiona Apple 的《 Extraordinary Machine 》等。

不過也不難發現她對音樂有著連繫,她父親以別名 Chocolate Genius Inc. 推出 neo-soul 音樂、她的同父異母妹妹 Zsela 就是大有前途的新晉音樂人;Tessa 早在演《 Creed 》時就和 Donald Glover 等人合製歌曲。今次 Tessa Thompson 會分享的是三首在家居隔離期間不停 loop 的歌曲。

Zsela - 《 Undone 》

「這歌收錄在我妹妹的 EP《 Ache of Victory 》中。歌曲說出了「覺得不妥是沒問題的」( it’s okay to not be okay ),在這個無力感最重的日子,慶幸有她的音樂陪著我。我家人說服 Zsela 早早從布魯克林來到洛杉磯進行隔離。 在這段時間與她與她一起真是太好了。 我們舉行了一個小派對與家人慶祝《 Ache of Victory 》的推出,然後與一些共同製作唱片的朋友和人們一起進行了視像。 擁有這些聯繫的時刻是充滿希望和美好的,同時也默默承受著這艱難時刻。」

Buffalo Springfield -《 It’s So Hard to Wait 》

「我是 Buffalo Springfield 的忠實粉絲已經有很長時間了,但這首歌我是最近幾年才常常聽的。 我發誓,我父親把薰陶我聽 Buffalo Springfield 的,但最近我們在家居隔離,當我晚餐時播歌時,

他卻說:『這是誰?』我當時說:『啊哈,考起你了!』 這首美麗的歌總是 loop 個不停,但最近特別聽得舒服。 我一直認為這是一首等待某人是否愛你時所感受到的那種緊張感的歌,例如等待他們首先說出來這樣。 不過在這段時間裡,歌產生了新的共鳴:一首完美的歌曲說你知這個情況何時將改變,何時可以返回正常生活。」

Beverly Glenn-Copeland -《 Ever New 》

「這首歌一直聽得我哭,現在聽它時則令我哽咽,因為它令我思考新穎,變遷,而且 ——啊,這聽起來很造作 —— 我們與地球的聯繫。即使歌詞寫到握著孩子的手,也觸及到我們認為理所當然的東西,以及它們對我們現在的意義。他的音樂在其他地方打動了我 —— 它純潔感。

幾個月前,我看到 Beverly 在 MoMA PS1 上的表演,他談到自己的音樂彷彿只是一個戴具。在我對他或他的故事一無所知時,他的音樂早已打動了我也在幫助我。他表現出一種溫暖的感覺,沒有任何自我或裝飾。這是一種非常鼓舞人心的作品。我在 PS1 上看過很多節目,但是我從來沒有體會過人們以這種方式交流的空間。當他演奏這首歌時,有很多人在哭。這類音樂好像在對你說:『沒關係。你可以表現出軟弱。你可以變得溫柔。』前幾天,我和 Zsela 在談論抱抱( hug )和擁抱( embrace )之間的區別。Beverly 的所有音樂都像是一個擁抱。」