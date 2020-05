《以你的名字呼喚我》導演聯同高安兄弟確定重拍《疤面煞星》

《以你的名字呼喚我》( Call Me by Your Name )導演 Luca Guadagnino 在 2018 年執導了新版的《陰風陣陣》( Suspiria )後就未有新執導作品推出,但原來是正在和高安兄弟有新搞作,將重拍經典 crime 電影《疤面煞星》!

《疤面煞星》( Scarface )是一部 1983 年的犯罪電影,由奧利華﹒史東( Oliver Stone )編劇、Brian De Palma 執導、阿爾·柏仙奴( Al Pacino )和米雪菲花( Michelle Pfeiffer )主演。其實 80 年代這一部已經是 1932 年同作的重製版,也是改篇 1929 年的由筆名 Armitage Trail 創作的同名 pulp fiction 小說。

當年推出初時,《疤面煞星》有很多爭議,指電影著重過分的暴力、醜化古巴人「他們就是罪犯」;不過之後卻得到愈來愈多的讚賞,連導演馬田﹒史高西斯也認為是經典美國犯罪片之一,令電影得以重新被看待。而最新有指《以你的名字呼喚我》的導演 Luca Guadagnino 確定會為《 Scarface 》重製版執導,並與著名電影兄弟 —— 高安兄弟( Coen Brothers )合作,又其實,後者早在幾年前就在籌備此作並編寫劇本。

1983 年版的《疤面煞星》除了阿爾﹒柏仙奴和米雪菲花的演出令人深刻外,也不要忘記當時為這電影製作配樂的主理人 Giorgio Moroder。Giorgio Moroder 作為「 Disco 教父」,他的 electronic dance 音樂至為經典,即便年輕一點的樂迷未聽過他的作品,也一定聽過 Daft Punk 在《 Random Access Memories 》中有一曲找他客串的《 Giorgio by Moroder 》。

先聽聽當年《 Scarface 》非常 synth 又 disco 感覺的配樂:

Daft Punk 在《 Random Access Memories 》中的一曲《 Giorgio by Moroder 》:

《 Scarface 》在其後更推出了電玩,2006 年的《 Scarface: The World Is Yours 》,OST 也在當中出現:

再經典的是,《 Grand Theft Auto III 》遊戲內的虛構電台 Flashback 95.6 radio station 也有用到這些經典電影配樂。

啊,Sufjan Stevens 是和 Luca Guadagnino 在 《以你的名字呼喚我》中合作製作配樂,不知新版《 Scarface 》會不會再找 Sufjan 和 Giorgio 合作弄一首《 Violence of Love 》或《 Love of Drug Cartel 》歌呢?(笑)