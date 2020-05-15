她是一粒珍珠 - AURORA 自編自導新歌 mv《 Exist For Love 》

挪威 synth-pop 女歌手 AURORA 在去年 6 月推出了第二張專輯《 A Different Kind of Human (Step 2) 》後原本會在 11 月來到香港的 Clockenflap 和樂迷見面，但事與願違。現在更來了個大瘟疫，想近距見到 AURORA？YouTube 啦，暫時是最近的距離了，新歌新 mv《 Exist For Love 》中，AURORA 以「金金子」珍珠 look 示人！

早前聽 AURORA 的歌或看她的 mv ，都有一種無形的暗黑感，如《 Churchyard 》、《 Animal 》和《 Apple Tree 》，《 Apple Tree 》更是玩血淋淋～但新單曲《 Exist For Love 》，歌如其名，看來是 AURORA 的一個新時代來臨？mv 更是她自己執導呢：

此曲是 AURORA 在 COVID-19 隔離時，和英國作曲家、電視劇《 Fleabag 》作者 Phoebe Waller-Bridge 的姊姊 Isobel Waller-Bridge 共同創作。老實說，聽 AURORA 首次唱情歌初頭真是很不慣，但沒辦法，歐美地區 lockdown 近三個月了，不試試一些新東西新風格，真的會瘋掉。

Anyway，AURORA 也愈來愈多電影界的合作，除了之前的《小飛象》唱出預告片主題曲，在《 Frozon II 》中也在主題曲《 Into the Unknown 》中為「那在呼喚的歌聲」獻聲。

再再再重溫一下有 AURORA 出演的 The Chemical Brothers《 Eve of Destruction 》