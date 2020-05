她是一粒珍珠 - AURORA 自編自導新歌 mv《 Exist For Love 》

挪威 synth-pop 女歌手 AURORA 在去年 6 月推出了第二張專輯《 A Different Kind of Human (Step 2) 》後原本會在 11 月來到香港的 Clockenflap 和樂迷見面,但事與願違。現在更來了個大瘟疫,想近距見到 AURORA?YouTube 啦,暫時是最近的距離了,新歌新 mv《 Exist For Love 》中,AURORA 以「金金子」珍珠 look 示人!