獨立音樂界聯手舉辦 Tone Online Music Festival 仲有細So做主持

TTN集結本地獨立音樂場地和台前幕後單位,同場加入YouTube最強貧道 Happy Kongner 及串流媒體KKBOX同時直播。 Tone Online Music Festival 除了9隊不同風格的演出單位,進行線上直播演出,音樂節中亦設有多個特備節目,更希望樂迷了解業界的生態,他們的目標不止復工,更要重新復興indie經濟圈。

音樂節嘗試包羅各種風格的演出單位,希望整個indie圈都可以參與這件「復工儀式」。

TONE ONLINE MUSIC FESTIVAL 於5月30日下午四點開始,在 TTN 、 KKBOX 、Happy Kongner 三個頻道同步直播,演出單位包括 Rubberband、Serrini、Matt Force、Jan Curious & tombeats、Life Was All Silence、Stereo Is The Answer、Gigi & Sabrina、Rain In Time、及時雨、BubbleVirus,同場更邀請到DJ 細So作為嘉賓主持。

(今次特別推介有ACG界別的idol團BubbleVirus)

今次活動難得集結indie圈內重點的製作單位: This Town Needs、Zuk Studio、Detuned Radio Festival、Daymaker Creatives、OC2S Music ,更有Show Bros 作音響支援,全員參與,亦希望製造更多就業機會同時,亦需要樂迷作實質支持。

整個音樂節由幾個本地活動主辦單位合力負擔成本,雖然直播當天可以在 YouTube 及 Facebook 等平台免費收看,但主辦單位希望大眾以觀賞演出活動的心態看待,以網上購票的形式平衡龐大開支。

樂迷可以透過 TickCats 網上購票以及轉數快app 支持 Tone Online Music Festival ,整個獨立音樂經濟圈能否重新運作,望到曙光,就要睇大家的行動!