有黑豹擔正 - Netflix 新戲《 Da 5 Bloods 》預告片上線

美國導演 Spike Lee 與 Netflix 合作的新電影《 Da 5 Bloods 》的預告片正式有得看!電影更由《 黑豹 》( Black Panther )主角 Chadwick Boseman 擔正!

《 Da 5 Bloods 》是講述四位越戰退役軍人,發現了由 Chadwick Boseman 飾演的越戰軍人隊長疑似在越南有著寶藏,所以想回到過去的戰場上「尋寶」,就這樣,故事就開始了。電影當中有不少的《 Apocalypse Now 》彩蛋,又有 《黑豹》海報造型的彩蛋呢:

這是 Spike Lee 與 Netflix 首次合作,也是繼 2018 年失落了奧斯卡的話題電影《 BlacKkKlansman 》後的新作。《 Da 5 Bloods 》預告片中大家聽到的歌曲,是 psychedelic soul 樂隊 The Chambers Brothers 在 1968 年推出、長 11 分鐘的歌曲《 Time Has Come Today 》,原曲:

《 Da 5 Bloods 》的原聲配樂也會由和 Spike Lee 在《 BlacKkKlansman 》合作的 Terence Blanchard 主理。

《 Da 5 Bloods 》 將於 6 月 12 日於 Netflix 上映。