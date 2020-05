這才是真 YouTuber - 音樂人以滑管結他重玩 Nirvana 名曲

上月是 Grunge rock 先鋒、樂隊 Nirvana 主腦人 Kurt Cobain 去世的 26 周年。Nirvana 的音樂同這一刻,都仍是不少音樂人或樂迷的啟蒙。其中一位是專用 Weissenborn 的 Lap Slide Guitar( 平擺滑管結他 )音樂人 Dan Dubuque 就 cover 了 Nirvana 在專輯《 In Utero 》中一曲《 Heart Shaped Box 》。

在片的 caption 中,Dan 說這首 cover 是獻給 Kurt Cobain 、 Dave Grohl 和 Kris Noveselic。

Dan Dubuque 的 YouTube 頻道多是 cover 不同名曲,而且都是以自然景色作背景,是真正的「山系 busking 」(笑)有樂迷更留言:「 Dan 你很像早期成立 Foo Fighters 時的 Dave Grohl!」

除了《 Heart Shaped Box 》, Dan 也重新演繹過 Rage Against The Machine 的《 Killing In The Name Of 》和 Queens of The Stone Age 的 《 Little Sister 》,不妨去看一看~