Wu-Tang Clan 推出消毒洗手液！有錢買唔買到先？

美國 hardcore hip hop 天團 Wu-Tang Clan 最新推出的不是專輯,而是一個為幫肋對抗疫情的系列產品 ——「 A Better Tomorrow Collection 」用作為加拿大 Ottawa 的食物庫、兒童醫院等籌款,系列產品當中包括一個「 Wash Ya Hand 」的消毒洗手液!大家買唔買到呢?

暫時在這一刻,「 Wash Ya Hand 」消毒洗手液仍在他們的 36 Chambers 官網有售,但機會是要把握的,看大家造化了。

Wu-Tang Clan 自 1992 年成立,就是東岸 hip hop 界的龍頭,首張專輯《 Enter the Wu-Tang (36 Chambers) 》被稱為世上最具影響力的 hip hop 專輯,也定義了何謂 hardcore hip hop。

說回這枝「 Wash Ya Hand 」消毒洗手液,是全植物製造、果酸味,是 Wu-Tang Clan 和護膚品牌 JUSU 合作。所有收益都會撥捐上述的機構中。系列中還有一件樂隊 T 恤、一個可重用的食物碗。

樂隊對上一張專輯已是 2017 年的《 The Saga Continues 》了,也因為成員 U-God 控告樂隊欠他 200 萬版稅,令這專輯樂隊只以「 Wu-Tang 」之名推出。

不知大家記不記得?2015 年,「全美國最乞人憎的人」、前藥劑公司 Turing Pharmaceuticals 主席 Martin Shkreli,將一粒原本 13.5 美元的藥升價 5456% 到 750 美元。Martin 哥頓時變暴發戶,常常炫富,當年 Wu-Tang Clan 的專輯《 Once Upon a Time in Shaolin 》世上僅此一張。Wu-Tang Clan 當時指這專輯只會到 2103 年才可以商業方式發售,聽過這專輯的 13 分多鐘,是當年樂隊在紐約一次展覽中公開播放的,出席者都嚴禁錄音錄影... 但當時樂隊指,專輯可以在小型聽歌派對中免費播。

但 Martin 哥卻用 200 萬美元拍賣了專輯私有了。沒錯,所以大家到現在為止,只聽到《 Once Upon a Time in Shaolin 》的 7 分鐘左右,因為 Martin 哥當年炫耀他威到震的一面時播的:

噢,消毒洗手液 Martin Shkreli 會不會又高價買走?放心,Martin 哥已在 2018 年因商業詐騙罪被監禁 7 年,他的 700 萬財產包括《 Once Upon a Time in Shaolin 》專輯也被一拼充公了。想聽?可能世界大亂時你會找到來聽吧?