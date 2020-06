Rick and Morty 今季閉幕曲《Don't Look Back》 台灣動畫師製MV

第四季《Rick and Morty》最後一集講述Rick復製女兒Beth的恩怨故事,在一輪星際大戰之後,由動畫的配樂師 Ryan Elder 與 Kotomi 合作的歌曲《Don't Look Back》而閉幕,歌詞版MV由台灣動畫師 Min Liu 主理,曾為HYDE製作《TWO FACE》的動畫MV。

第四季後半季的劇情,較集中於Rick的人性化以及與家庭成員修補關係,在最後一集《Star Mort Rickturn of the Jerri》,Rick將女兒流放到宇宙,Rick在最後重新審視自己對女兒的「愛」,隨即播放電子音樂樂人及唱作歌手 Kotomi 與《Rick and Morty》配樂師 Ryan Elder 合作的《Don't Look Back》,將整集的情緒推到極緻。

Kotomi 是來自洛杉磯的音樂人,剛剛於五月推出了全新的單曲《Devotion/A good Thing》,不少樂迷都留言是因為《Rick and Morty》而入坑。

值得留意是MV合作自台灣的動畫師Min Liu,自她在紐約留學後就開始在美國進行動畫進行,另外她更是一位註冊紋身師。Min Liu 以黑暗血色的風格,開展 bloodydairy 的企劃,每日製作一段獵奇又可愛的小動畫,得到國際的注意。先後,為《Rick and Morty》繪製ID影片及日本的HYDE《TWO FACE》動畫MV。

每年台灣樂隊到紐約音樂節「SummerStage」演出,特別項目「Taiwanese Waves 」的宣傳片都是由 Min Liu 主理,將家鄉的文化利用相對「在地化」的影像風格呈現。