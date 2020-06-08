Rick and Morty 今季閉幕曲《Don't Look Back》 台灣動畫師製MV

第四季《Rick and Morty》最後一集講述Rick復製女兒Beth的恩怨故事，在一輪星際大戰之後，由動畫的配樂師 Ryan Elder 與 Kotomi 合作的歌曲《Don't Look Back》而閉幕，歌詞版MV由台灣動畫師 Min Liu 主理，曾為HYDE製作《TWO FACE》的動畫MV。

第四季後半季的劇情，較集中於Rick的人性化以及與家庭成員修補關係，在最後一集《Star Mort Rickturn of the Jerri》，Rick將女兒流放到宇宙，Rick在最後重新審視自己對女兒的「愛」，隨即播放電子音樂樂人及唱作歌手 Kotomi 與《Rick and Morty》配樂師 Ryan Elder 合作的《Don't Look Back》，將整集的情緒推到極緻。

Kotomi 是來自洛杉磯的音樂人，剛剛於五月推出了全新的單曲《Devotion/A good Thing》，不少樂迷都留言是因為《Rick and Morty》而入坑。

值得留意是MV合作自台灣的動畫師Min Liu，自她在紐約留學後就開始在美國進行動畫進行，另外她更是一位註冊紋身師。Min Liu 以黑暗血色的風格，開展 bloodydairy 的企劃，每日製作一段獵奇又可愛的小動畫，得到國際的注意。先後，為《Rick and Morty》繪製ID影片及日本的HYDE《TWO FACE》動畫MV。

每年台灣樂隊到紐約音樂節「SummerStage」演出，特別項目「Taiwanese Waves 」的宣傳片都是由 Min Liu 主理，將家鄉的文化利用相對「在地化」的影像風格呈現。